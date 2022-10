Začetek sezone kot iz nočne more: Jezerniki iz LA-ja še tretjič poraženi

Superzvezdnik jezernikov LeBron James je zamudil priložnost za izenačenje in podaljšek ob pisku sirene, ko je zgrešil met. Pri gostih je Damien Lillard dosegel 41 točk in bil najboljši strelec tekme. "Ena naših največjih prednosti v teh prvih treh tekmah sezone je bila to, da smo se držali tega, kar smo se dogovorili, da smo pokazali veliko odgovornosti in želje ter si med seboj zaupali," je po zmagi dejal Lillard.

"V vsaki četrtini tekme smo imeli nekaj napačne komunikacije. Mislim, da smo se v zadnjih nekaj minutah znova sprostili in pokazali nekaj zaupanja drug drugemu. Uspelo nam je zadržati žogo," je dodal prvi strelec tekme. LA Lakersi so ena od le šestih ekip v novi sezoni lige NBA, ki so izgubile prve tri tekme sezone. Med njimi so še Oklahoma City Thunder, ki je s 106:116 klonila proti Minnesota Timberwolvesom, Sacramento Kingsi so s 125:130 izgubili proti branilcem naslova Golden State Warriorsom, pa tudi Houston Rocketsom, Orlando Magicu in Philadelphia 76ersom, ki tokrat niso igrali.