Zadar (bo) nevaren v Stožicah

Drevi v Stožice prihaja ekipa Zadra, ki se je pred začetkom desetega kola rednega dela sezone z izkupičkom štirih zmag in petih porazov nahajala na osmem mestu lestvice regionalne lige. V vrstah ekipe iz Dalmacije lahko najdemo Luko Božića, najkoristnejšega igralca Lige ABA v tekmovalni sezoni 2022/23, Božić pa je hkrati najbolj učinkovit igralec v aktualni tekmovalni sezoni. V povprečju dosega 25,3 točke, 9,0 skokov in 5,6 asistenc na obračun.

Zadar je tekmovalno sezono 2023/24 začel z dvema zaporednima porazoma, nato pa je zabeležil tri zmage v nizu, proti Mornarju, Krki in Ciboni. Na zadnjih štirih dvobojih je Zadar izgubil trikrat, premagal je le Split, na tej tekmi pa je Božić zablestel v polnem sijaju in v statistiko vpisal 28 točk, 14 skokov in 11 asistenc.

Na zadnji preizkušnji v regionalni ligi je Zadar po podaljšku izgubil proti Igokei m:tel. V Laktaših so se domačini vrnili v igro v zadnjem delu tekme, trojko za podaljšek pa je 15 sekund pred koncem dosegel nekdanji zmaj, Marko Jeremić. V dodatnih petih minutah tekme so se košarkarji Igokee nato hitro oddaljili in tekmo pripeljali do zmage z rezultatom 100:94. Božić je dosegel 28 točk, zbral 12 skokov in podelil šest asistenc, po točkovnem izkupičku pa sta mu s po 14 točkami sledila Dario Drežnjak in Marko Ramljak.