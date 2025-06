Zadar odpustil direktorja, ki je želel fizično obračunati s trenerjem

Vse skupaj se je začelo, ko je direktor kluba Tomislav Kabić javno kritiziral trenerja aktualnih hrvaških prvakov Danijela Jusupa. Po poročanju hrvaških medijev ga je obtožil manipuliranja javnosti in dejal, da je osvajanje hrvaškega državnega prvenstva za Zadar resničnost in ne velik uspeh. Dodal je tudi, da naj bi trener moštva nasprotoval sodelovanju v evropskih tekmovanjih.

To je sledilo Jusupovim javnim izjavam v katerih je kritiziral svoj odnos z zdaj nekdanjim direktorjem kluba. "Moj edini pogoj pred prihodnjo sezono je bil, da sta športni direktor in trener maksimalno neodvisna pri športnih odločitveh. To pomeni, da se nihče ne sme vmešavati v delo in oblikovanje strokovnega štaba, seveda v mejah proračuna, ki ga bo oblikovala uprava kluba. To je nekaj normalnega in znotraj pravil kluba. To sem dejal, ker sva imela s športnim direktorjem v zadnjih mesecih težave zaradi neposrednega vmešavanja direktorja v delo strokovnega štaba. Na primer, podpisovale so se pogodbe z mladimi igralci, za katere s športnim direktorjem sploh nisva vedela. To je neposredno vmešavanje v športno politiko kluba. Za to je po pravilih kluba odgovoren zgolj športni direktor, ki svoje odločitve zagovarja pri nadzornem odboru," je o strukturi kluba dejal Juspu.