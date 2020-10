Zadar zmagal v Kopru

Zadar je imel širši nabor igralcev, več razpoloženih posameznikov, predvsem pa je prepričljivo dobil bitko pod obročema. V skoku so bili Dalmatinci boljši z 39:27. Koprčani so v prvem polčasu še držali priključek, dokončno pa jim je tekma ušla iz rok v tretjem delu, ko so gostje naredili dvomestno razliko. V 25. minuti so povedli 45:33, v 33. pa so imeli že 14 točk naskoka.

Zadar je v napadu ujel 15 žog, zadel je deset trojk in za dve točki metal 50-odstotno. Koper Primorska je na drugi strani izgubila devetnajst žog, njen skupni met je bil 38,5-odstoten, iz sivega povprečja pa je izstopal le Luka Vončina z 19 točkami (trojke 4:7). Koper Primorska bo naslednjo tekmo v ligi Aba v nedeljo, 1. novembra, igrala v Zagrebu proti Ciboni.