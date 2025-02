Zadel je le eno trojko, a ta je bila izjemna, kljub slabi formi je čaral

Slovenec je tudi začel eno najlepših akcij na tekmi, ko so v tretji četrtini on, LeBron James in Austin Reaves pripravili met za tri točke za Doriana Finneyja-Smitha .

Dončić, Reaves in James so postali prvi trije košarkarji Los Angeles Lakersov, ki so na isti tekmi dosegli vsaj 20 točk, 5 skokov in 5 asistenc. Poleg tega so skupno bili odgovorni za kar 102 točki svojega moštva. To pomeni, da so njihovi soigralci zabeležili le devet točk brez asistenc enega od njih.