Košarka

'Zadel sem dve trojki zapored, kar je čudež, in od tam smo gradili'

Salt Lake City, 19. 12. 2025 07.55 pred 25 minutami 3 min branja 3

Avtor:
S.V.
Luka Dončić

Po zmagi Los Angeles Lakers proti Utah Jazz (143:135) je bil pričakovano v središču pozornosti Luka Dončić. Slovenski zvezdnik je s 45 točkami, 14 podajami in 11 skoki vpisal že peti trojni dvojček sezone ter bil ključen mož preobrata v zadnji četrtini v Salt Lake Cityju.

Luka Dončić je po tekmi poudaril predvsem ekipni pristop v odločilnih trenutkih srečanja. "Uspelo nam je omejiti njihovo igro v napadu in nato zadeti na drugi strani. Zadel sem dve trojki zapored, kar je čudež, in od tam smo gradili," je z nasmehom po zmagi v Delta Centru dejal slovenski as.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lakersi so v zadnji četrtini prevzeli nadzor nad potekom srečanja, pri čemer je Dončić izpostavil tudi enega izmed domačih navijačev. Slovenec je imel z njim manjši besedni konflikt, kar ga je še dodatno motiviralo.

"V drugem polčasu me je navdihnil še eden od gledalcev v dvorani. Vedno je težko igrati v gosteh, a imamo odličen izkupiček v gosteh in na tem moramo graditi," je dodal slovenski zvezdnik, ki je bil z naskokom prvo ime obračuna.

Dončić je zbral kar 45 točk, ob tem pa prispeval še 14 podaj, 11 skokov in pet ukradenih žog. "Iskreno mislim, da bi lahko naredil še več. A ena izgubljena žoga je, statistično gledano, najboljši podatek na tej statistični tabeli. Imeli smo sedem izgubljenih žog, kar je za nas res impresivno. In tekmo smo dobili – na koncu je to tisto, kar šteje," je bil skromen Luka.

FOTO: Sofascore.com

Trener JJ Redick pa je dodal: "So obdobja, ko igra odlično – je zbran, angažiran in obrambno izvaja stvari, ki jih zahtevamo. Potem pa so tudi deli tekme, ko ni tako vključen in obrambno ne izpolnjuje dogovorjenega. A to velja za vse. Mislim, da je ključno to, da je igral dovolj dobro, da nas je popeljal do zmage."

JJ Redick
JJ Redick
FOTO: AP

Pomembno vlogo pri zmagi so imeli tudi soigralci. Dončić je posebej pohvalil Marcusa Smarta in Jaxsona Hayesa, ki je bil znova stoodstoten pri metu iz igre: "Marcus je zadeval v pravih trenutkih, z Jaxsonom imava posebno vez, sploh pri 'alley-oop' zabijanjih. Vem, da lahko leti, in imava res odlično kemijo."

Obrambne pomanjkljivosti so Los Angeles Lakers v zadnjih tekmah povzročale precej preglavic in tudi na obračunu z Utah Jazz v Salt Lake Cityju ni bilo nič drugače.

"V prvem polčasu naš napad in obramba nista bila dobra. To se nam že ponavlja in postaja nekakšen vzorec naše ekipe. Zadeli so približno 15 točk več, kot bi bilo pričakovano, in dosegli pet trojk več od pričakovanega. V glavi lahko preštejem mete, ki so bili resnično nerealni. Ob polčasu smo jih izzvali, zahtevali več, in mislim, da je bila naša obramba v drugem polčasu precej boljša. Ni bila popolna, a je bila bistveno boljša," je po tekmi dejal trener Lakersov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
motorist_mb
19. 12. 2025 08.20
Luka 👏👏👏
