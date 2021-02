Zadnja ovira za naše košarkarice bo tekma proti Islandiji

Naslednji cilj slovenske ženske košarkarske reprezentance je z zmago zaključiti kvalifikacije za Eurobasket, ki ga bosta med 17. in 27. junijem gostila Valencia in Strasbourg. Naša dekleta so si z zmago nad Bolgarijo priborila tretjo zaporedno uvrstitev na evropsko prvenstvo. Zadnja ovira v kvalifikacijah pa bo najslabša ekipa skupine A - Islandija. Ne zamudite tekme na Kanalu A in VOYO.

icon-expand Koronavirus pasica november