Houston popustil: Harden k Durantu in Irvingu v Brooklyn

Po poročanju novinarjev ESPN Ramone Shelburne in Adriana Wojnarowskega so se pri Houston Rocketsih odločili, da na Jamesa Hardna ne bodo računali, vse dokler se s katerim od tekmecev iz lige NBA ne dogovorijo za menjavo igralcev. Na mizi naj bi imele Rakete ponudbi Brookyln Netsov in Philadelphia 76ersov, od koder bi se lahko v Teksas preselil Ben Simmons . A na koncu so se po poročanju ESPN in The Athletica odločili Hardna poslati v Brooklyn.

Trener Houstona Stephen Silas je medijem že vnaprej povedal, da Hardna ne bo na sredinem treningu, potem ko je nekdanji najkoristnejši igralec lige v odmevnih izjavah po visokem porazu z Los Angeles Lakersi zatrdil, da ekipa "preprosto ni dovolj dobra" in da je "dobesedno storil vse", kar je lahko. Dodal je, da ekipe "ni mogoče popraviti".

Sramotno obnašanje že pred začetkom sezone

"Menili smo, da je najbolje za ekipo in najbolje za Jamesa, da ne pride na trening," je dejal Silas, po poročanju ESPNpa so se govorice o dogovorih med Netsi in Sixersi okrepile že pred Hardnovimi izjavami. Zvezdnik Raket naj bi lastniku Tilmanu Fertittiže pred začetkom aktualne sezone dejal, da ne verjame v trenutno ekipo, in da si želi odhoda v ambicioznejšo sredino. Trikratni najboljši strelec sezone ima s klubom sicer sklenjeno še triletno pogodbo (109,44 milijona evrov) z možnostjo podaljšanja, tik pred začetkom aktualne sezone pa so se mediji razpisali o njegovem nešportnem načinu življenja, kar je dokazovala tudi njegova prekomerna teža.

Za nameček so se nato na spletu pojavili tudi posnetki (domnevnega) obiska striptiz kluba, kjer naj bi Harden kršil številne zdravstveno-varnostne protokole lige NBA. Houston je zaradi okužb z novim koronavirusom ostal brez uvodnega dvoboja z ekipo Oklahoma City Thunder, Harden pa je bil poleg ene tekme suspenza kaznovan tudi denarno.

Cousins: Če sem brutalno iskren, sem si želel igrati le z Wallom

Novi član kluba, izkušeni DeMarcus Cousins, ob zadnjem druženju z mediji v sredo ni skoparil s kritikami na račun očitno zdaj že bivšega soigralca, ki je iz nepojasnjenih razlogov s precejšnjo zamudo začel tudi s pripravami na sezono. Večkrat so ga opazili tudi v Las Vegasu.

"Jasno je, da je to nespoštljivo, nespoštljivo je do vseh, a vsi imajo pravico do lastnega mnenja. Tudi mi nekaj občutimo po teh njegovih dejanjih. Ne čutim pa se izdanega,"je dejal Cousins.

"Če sem brutalno iskren, sem si želel igrati le z Johnom Wallom. Se pa je njegovo (Hardnovo, op. a.) nespoštovanje začelo še daleč pred kakršnim koli intervjujem. Samo njegov pristop k pripravam, da je prišel takšen, kakršen je, njegovi izpadi izven igrišča ... Nespoštljivost se je začela veliko prej. To ni nekaj, kar bi se nenadoma zgodilo prejšnji večer. Ostalih 14 fantov v slačilnici mu ni storilo nič žalega. Da smo mi v položaju, ko moramo sprejemati nespoštljive komentarje in izpade ... To je povsem nepošteno do fantov v slačilnici."