Zadnjeuvrščeni Zadar presenetil košarkaše Cedevite Olimpije

Olimpija je v uvodnih desetih minutah zmogla le 11 točk, tekmeci pa 10 več, sredi druge četrtine pa je Zadar povedel za 15 (32:18) in nedolgo zatem za 20 točk (40:20). Tudi v tretjem delu je bila igra Ljubljančanov povsem razglašena, v nizu so zgrešili ne le neovirane mete za tri točke, ampak tudi polaganja iz protinapadov in zaostanek je bil že tudi več kot 20 točk.

Tako je Olimpija še po treh četrtinah dosegla manj točk kot Zadarčani po dveh, obenem pa so Ljubljančani prvič v sezoni v regionalni ligi dobili več kot 100 točk. V vodstvu v ligi je Budućnost, ki je v derbiju doma premagala Partizan s 65;60 za sedmo zmago, na drugem mestu je Olimpija, ki pa ima 14 točk tako kot tretja Koper Primorska. Zadar pa se je otresel zadnjega mesta.

Zadar- Cedevita Olimpija 101:63 (21:11, 45:26, 72:41)