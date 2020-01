Zadnji dan glasovanja za tekmo zvezd lige NBA: Dončić lovi Jamesa

Liga NBA skupaj s klubi poziva košarkarske privržence, da v ponedeljek namenijo svoje zadnje glasove tistim, ki jih želijo spremljati na letošnji tekmi zvezd. Ponedeljkovi glasovi štejejo dvojno in le še veliko presenečenje bi lahko Luku Dončiću preprečilo prvi nastop na glavnem dogodku zvezdniškega konca tedna, ki ga bo tokrat med 15. in 16. februarjem gostil Chicago.

Zvezdnik Dallas Mavericksov Dončić, ki je bil že v minuli sezoni zelo blizu temu, da bi po zaslugi velikega števila glasov debitiral na tekmi zvezd, je na koncu nastopil na obračunu mednarodne selekcije proti Združenim državam Amerike, v družbi vzhajajočih zvezdnikov pa se je preizkusil tudi na spretnostnem poligonu.

James pred Dončićem in Antetokounmpom

Dončić je po zadnjem štetju po številu glasov zaostajal le za prvim zvezdnikom lige in članom Los Angeles Lakersov LeBronom Jamesom. Ljubljančanov vzornik je 20-letnega slovenskega reprezentanta prehitel šele pri "drugem vmesnem času" štetja, prednost pa je ohranil tudi do zadnje objave delnih rezultatov. Dončić je imel po tretjem tednu sicer 4.598.323 glasov, v lanski sezoni je s skupno 4.242.980 glasovi zasedel skupno drugo mesto, nato pa ga komisija, ki so jo sestavljali igralci, trenerji in novinarji, ni uvrstila v postavo za glavni dogodek v Charlottu.

DONČIĆ

James je do zadnjega štetja za letošnji zvezdniški konec tedna v Chicagu prejel 4.747.887 glasov, tretji je bil grški zvezdnik ekipe Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo (4.474.107).

JAMES

ANTETOKOUNMPO