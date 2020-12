Zadnji poraz proti Sassariju usoden za Đorđevića

Aleksandar "Saša" Đorđević, tudi nekdanji selektor srbske reprezentance, je brez službe ostal po zadnjem porazu v italijanski ligi proti Sassariju. V domačem prvenstvu ima Bologna razmerje zmag in porazov 5 : 4. V Bologno je Đorđević kot trener prišel marca lani.

Odločitev o trenerski menjavi so v klubu sprejeli, čeprav je Virtus Bologna v evropskem pokalu, tekmovanju, kjer nastopa tudi Cedevita Olimpija, kot edini udeleženec še neporažena in je do zdaj dobila vseh sedem tekem ter si tudi že zagotovila nadaljevanje v top 16.

Vodenje moštva bo začasno prevzel Cristian Fedrigo.