Košarka

'Zaenkrat nam odlično kaže v obeh tekmovanjih, občutki so izjemni'

Subotica, 24. 11. 2025 09.10

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
0

Cedevita Olimpija je novo sezono začela izjemno. V skupini B lige ABA s šestimi zmagami in enim porazom zaseda drugo mesto, v evropskem pokalu pa s šestimi zmagami na osmih tekmah zaseda vrh svoje skupine. Zmaga proti Spartaku iz Subotice (87:84) v regionalni ligi je bila šesta zaporedna, košarkarje pa zdaj čaka kratek reprezentančni odmor, v katerega vstopajo zelo optimistično.

Cedevita Olimpija je novemberske tekme opravila z odliko, saj je vpisala zmago na vseh šestih obračunih v ligi ABA in evropskem pokalu. Tokrat je v Subotici padel domači Spartak z izidom 87:84. Varovanci Zvezdana Mitrovića, med katerimi je veliko novincev, so se izjemno hitro povezali in iz tedna v teden dokazujejo, da so lahko ljubitelji košarke v Ljubljani upravičeno optimistični pred nadaljevanjem sezone.

DJ Stewart je obračun v Subotici zaključil s 17 točkami, 7 skoki in 2 asistencami.
DJ Stewart je obračun v Subotici zaključil s 17 točkami, 7 skoki in 2 asistencami. FOTO: Spartak Office Shoes-Damir Vujković

"Zelo pomembna zmaga za nas proti odlični ekipi. Malo možnosti je, da ekipa iz Spartaka odide z zmago, nam je uspelo. Pomemben uspeh za nas v boju za mesta v naslednjem krogu tekmovanja," je po zmagi v Subotici dejal trener Mitrović.

Ljubljančani so nasprotnikom že na začetku tekme pokazali, da jih čaka težko delo, saj so vpisali prvih devet točk na tekmi in vodili večino tekme. Igralec tekme je bil DJ Stewart, ki je vpisal 17 točk, 7 skokov in 2 asistenci. "Težka tekma. Vedeli smo, da nas čaka hud boj. Navijači so bili glasni in nam precej otežili delo. Ostali smo skupaj, zadržali mirno kri in zabeležili zmago. Želeli smo to obdobje zaključiti z uspehom. Zaenkrat nam odlično kaže v obeh tekmovanjih, občutki so izjemni," je po tekmi dejal Stewart, ki je v svojo tretjo sezono v dresu zmajev vstopil v odlični formi. Naslednji obračun Cedevito Olimpijo čaka v četrtek, 4. decembra, ko bo v Stožicah gostila Slask.

cedevita olimpija aba liga spartak subotica zvezdan mitrović dj stewart
