Pošasten trojni dvojček Bookerja pokopal Clipperse na prvi tekmi

Na prvi tekmi finala zahodne konference se je moral domači Phoenix znajti brez prvega organizatorje igre, ki je moral počivati zaradi "varnostnih protokolov" lige NBA, potem ko je bil v stiku z okuženim s koronavirusom. Na drugi strani pa je manjkal prvi zvezdnik Clippersov Kawhi Leonard, ki ga mučijo težave s poškodbo kolena, in ni še povsem jasno, kdaj se bo lahko vrnil.

Prvi polčas je bil izjemno izenačen, o čemer priča podatek, da sta obe ekipi največ vodili za pet točk. Ob odmoru je Phoenix vodil za tri. V nadaljevanju pa so sonca na krilih izjemnega Devina Bookerja prevzela pobudo in kmalu po začetku tretje četrtine prvič občutneje povedla, ko je bilo +8. A se je nato prebudil zvezdnik na drugi strani Paul George, ki je dosegel nekaj zaporednih košev in poskrbel, da so Clippersi 14 minut pred koncem celo povedli.

V zadnjem delu igre pa smo zopet spremljali Bookerjev šov v Arizoni, kjer gostujoči Clippersi nanj preprosto niso imeli pravega odgovora. Zadeval je nemogoče mete s polrazdalje, ko je bil odlično pokrit. Če pa si ni uspel ustvariti meta, je vselej poiskal odprtega soigralca. Tik pred koncem so se gostje po petih zaporednih točkah Rajona Ronda uspeli približati na le dve točki, a so v naslednji akciji storili napako, ko so Bookerju dopustili enostaven koš za dve točki, tako da je bila njihova usoda zapečatena.

Pri zmagovalcih velja omeniti še DeAndreja Aytona z 20 točkami in devetimi skoki, svoje pa je s 14 točkami dodal še Mikal Bridges, ki je imel tudi dve ukradeni žogi in blokado. Na drugi strani je bil z naskokom najboljši George s 34 točkami, petimi podajami in štirimi ujetimi žogami, kar pa je bilo ob skromni pomoči soigralcev premalo. Izkazal se je le Reggie Jackson (24 točk), a si je v zadnji četrtini privoščil nekaj nerazumskih metov, ki so Phoenixu pomagali ostati v ospredju.