Zahtevni Mitrović kljub zmagi še vedno ni zadovoljen: Čakam, da se zbudijo

To je bila peta zaporedna zmaga Ljubljančanov v regionalnem tekmovanju in zadnja domača tekma Zmajev v letošnjem letu. "Čestitam ekipi SC Derby, ki je že na prejšnjih tekmah z Budućnostjo in Crveno zvezdo dokazala, da se nikoli ne preda. Mi smo morali garati, se vsakič znova oddaljiti, naši tekmeci pa so se vedno uspeli vrniti v igro za zmago. Vidi se, da delajo, mlade igralce pa so obkrožili z izkušenimi igralci. Mi smo igrali v valovih in bilo je pomembno, da dobimo to tekmo po obračunu s Turk Telekomom in se predvsem psihično dvignemo. Malo sem razočaran nad doprinosom nekaterih igralcev s klopi, saj čakam, da se zbudijo, mi pa zmage potrebujemo in časa za to čakanje ni veliko," je kljub na koncu prepričljivi zmagi svoje varovance opozoril Mitrović.

V tivolski dvorani je bila Cedevita Olimpija vseskozi v rezultatski prednosti, vseeno pa je nihala v igri, predvsem ob koncu druge in na začetku tretje četrtine, kar so gostje izkoristili in za kratek čas tudi prešli v vodstvo. Ljubljančani so ostali zbrani, hitro vzeli vajeti igre nazaj v svoje roke, se od svojih tekmecev tudi oddaljili na visoko prednost, ki so jo nato zadržali vse do konca tekme. Kapetan Jaka Blažič je obračun zaključil z 12 točkami in pomembnimi koši v ključnih trenutkih. "Pomembna zmaga za nas proti neugodnemu SC Derbyju. Pokazali so, da dobro delajo in trenirajo ter bili trd oreh. Še posebej v drugem polčasu, ko so se nam nevarno približali. A nam je kljub temu z izkušnjami in publiko, ki nam je res pomagala, uspelo zmago zadržati v Ljubljani," je dejal slovenski reprezentant.