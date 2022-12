Zajetna minutaža in dobra predstava Čančarja

Primorec Vlatko Čančar je dvoboj začel na klopi, nato pa v 21:15 minutah zadel pet od šestih metov iz igre, od tega tri trojke iz štirih poskusov. V statistiko je vpisal še pet skokov in le eno izgubljeno žogo. V enem od protinapadov je tudi atraktivno zabil tako rekoč s črte prostih metov. S 26 točkami je bil najboljši strelec Denverja Jamal Murray , Nikola Jokić j e dodal 17 točk ob 12 podajah ter devetih skokih. Pri Houstonu (5-16), ki je bil nemočen predvsem v prvi četrtini (24:44), je največ točk dosegel Kevin Porter ml. , in sicer 23. Zlata zrna so po četrti zaporedni zmagi ostala na drugem mestu zahodne konference z razmerjem 14-7, na vrhu pa je Phoenix s 15-6.

Sonca so v domači dvorani gladko odpravila Chicago Gorana Dragića in vpisala šesto zmago v nizu. Ključ do te je bil predvsem Booker, ki je za 51 točk potreboval vsega 31 metov, s čimer je postal košarkar s četrtim najnižjim številom metov na tekmi rednega dela in najmanj 50 točkami. Najhitreje je to uspelo Jamalu Murrayju lani proti Clevelandu (25 metov). Booker je zadel 20 od 25 metov iz igre ter pet od šestih prostih metov. Vse to pa mu je uspelo po treh četrtinah. V zadnji namreč ni stopil na parket. Ob Bookerju se je izkazal tudi Deandre Ayton, ki je dosegel 30 točk in 14 skokov. Pri Chicagu (9-12) je bil razpoložen DeMar DeRozan z 29 točkami (11/17 iz igre), a s soigralci ni uspel ustaviti sijajne naveze Booker-Ayton. Goran Dragić je v 13:37 minute na parketu dosegel 5 točk in vpisal še podajo. Zadel je dva od petih metov iz igre, zgrešil je vse tri poskuse za tri.

V noči na petek bo v NBA na sporedu le ena tekma, slovenski zvezdnik Luka Dončić se bo z Dallas Mavericks v gosteh pomeril z Detroit Pistons.