Zakaj Dončić letos verjetno ne bo MVP lige NBA

Pred novo sezono lige NBA so mnogi strokovnjaki in novinarji v ZDA Luko Dončića uvrščali zelo visoko na seznamu favoritov za naziv najkoristnejšega igralca lige (MVP). Po malo več kot četrtini odigranih tekem se ime Dallasovega zvezdnika vse redkeje omenja v pogovorih o najboljšem igralcu sezone. Zakaj?

V zadnjih treh letih sta nazive najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA osvojila Evropejca Giannis Antetokounmpo (2019 in 2020) in Nikola Jokić (2021). Veliko novinarjev v ZDA je pred novo sezono napovedovalo nadaljevanje evropskega trenda in kronanje novega kralja rednega dela Luke Dončića. Njegovi Mavsi se po 24 odigranih tekmah z 12 zmagami in 12 porazi na zahodu nahajajo na šestem mestu. Daleč za vodilnimi v ligi Golden State Warriorsi Stepha Curryja in vodilno ekipo na vzhodu Brooklyn Netsi Kevina Duranta. Omenjena igralca sta trenutno glavna favorita za osvojitev naziva MVP, medtem ko se Luka Dončić na seznamu favoritov na uradni strani lige trenutno ne nahaja niti med najboljšimi desetimi igralci lige.

icon-expand Letošnja statistika Luke Dončića FOTO: Sofascore.com

Ni bilo vedno tako Ista spletna stran je pred začetkom sezone Dončića postavila na tretje mesto med favoriti za naziv MVP, takoj za Durantom, ki je ta naziv osvojil enkrat do zdaj (2014) in Antetokounmpom. Številne stavnice so šle še korak dlje in slovenskega zvezdnika postavile celo na prvo mesto. Dva meseca pozneje so njegove možnosti veliko slabše. Zato je na mestu vprašanje, kaj se je zgodilo v oktobru in novembru.

icon-expand Letošnja statistika Stephena Curryja in Kevina Duranta FOTO: Sofascore.com

Kyrie se ne namerava cepiti Pred sezono so bili glavni favoriti za osvojitev naslova v sezoni 2021/22 Brooklyn Netsi. Tako se tudi spodobi za moštvo, ki je med svojimi igralci štelo dva nekdanja prvaka lige (Kyrie Irving leta 2016 in Durant v letih 2016 ter 2017) in MVP-ja leta 2018 Jamesa Hardena. A odločitev Irvinga, da se ne bo cepil proti covidu-19 in posledična prepoved njegovega nastopanja na domačih tekmah, je ambicije Netsov občutno ublažila. Kljub odsotnosti igralca, ki je Duranta prepričal, da se pridruži Brooklynu, so letošnje predstave nekdanjega igralca Oklahome in Golden Stata znova odlične. Durantula v letošnji sezoni v povprečju dosega 28,4 točke, 7,7 skoka in 5,4 podaje ob odličnem odstotku meta (53). A dejstvo, da njegovo moštvo (17:8) po številu zmag zaostaja za Warriorsi (21:4), Phoenix Sunsi (20:4) in Utah Jazzi (18:7) je možnosti Duranta za osvojitev drugega naziva najkoristnejšega igralca rednega dela zmanjšalo in na prvo mesto potisnilo njegovega nekdanjega soigralca pri Golden Statu. Vrel začetek Stepha Curryja Curry je bil MVP rednega dela že dvakrat (2015 in 2016). Po letu 2018, ko je osvojil zadnjega od svojih treh šampionskih prstanov, so ga pestile številne težave s poškodbami. Tudi drugi zvezdnik Warriorsev Klay Thompson si je hudo poškodoval koleno in je s parketa odsoten že več kot leto dni. Posledično je moštvo, ki je med leti 2014 in 2018 predstavljalo strah in trepet vseh nasprotnikov, v minulih letih igralo sila povprečno – do zdaj. Curry je letošnjo sezono začel kot igralec, ki pri 33 letih starosti ne namerava več izgubljati dragocenega časa. V mesecu oktobru je na šestih tekmah zadel kar 31 metov za tri točke in v povprečju dosegal 28,7 točke na tekmo. Letos je na 24 tekmah zadel že neverjetnih 122 metov za tri točke.

Najbolj uspešnemu strelcu z razdalje v zgodovini lige Rayu Allanu (2973 trojk) se je približal na zgolj devet zadetih trojk zaostanka (2964). Rekord bo v kratkem padel, z njim pa bo legendarni status nedvomno najboljšega strelca z razdalje v zgodovini košarke tudi uradno pripadel igralcu, ki lahko zadane s katerega koli mesta na košarkarskem parketu.

icon-expand Luka Dončić je letos zaradi poškodbe gležnja in kolena izpustil že štiri tekme svojega moštva.

Nepripravljeni Dončić The Don v letošnji sezoni v povprečju dosega še vedno zavidljivih 25,6 točke, 8 skokov in 8,4 podaje na tekmo. A njegov odstotek meta iz igre (45) je najnižji od njegove prve sezone v ligi. Tudi njegov odstotek zadetih prostih metov je za igralca njegove kakovosti zelo slab (68,8). Ti podatki sledijo lanskemu nastopu v končnici proti LA Clippersom, ki je Dončića vpisal v zgodovino lige. Na sedmih tekmah proti Clippersom je v povprečju dosegal kar 35,7 točke na tekmo. Temu je v povprečju dodal skoraj osem skokov in kar deset podaj na tekmo. Pričakovanja so pred novo sezono razumljivo zrasla, a fizično stanje Dallasovega zvezdnika na začetku letošnje sezone ni vlivalo veliko upov. Nedavno je legendarni nekdanji igralec Indiane Pacersov Reggie Miller o slovenskem košarkarju rekel, da "mora shujšati". Dončić se zaveda, da njegovo telesno stanje ni najboljše. Tudi zato, ker letos zaradi poškodbe gležnja in kolena ni zaigral na štirih tekmah svojega moštva. "Za menoj je dolgo poletje. Po olimpijskih igrah sem si vzel tri tedne dopusta in se malo sprostil. Mogoče malo preveč," je svoje telesno stanje nedavno opisal Dončić.

Številni spori s sodniki Luka Dončić verjetno ni najbolj priljubljen igralec med sodniki v ligi NBA. Že od vstopa v ligo se Slovenec redno spušča v dolge debate z delilci pravice po njihovih številnih odločitvah. Lansko leto je Dončić nabral kar 17 tehničnih osebnih napak. Letos jih je do zdaj nabral že šest, njegov trener Jason Kidd je tudi javno opozoril svojega glavnega zvezdnika, da se ta negativen trend ne sme nadaljevati. "Želel bi bolj pogosto igrati pet na pet. Sodniki zelo redko ustavijo tekmo in spremenijo svoje odločitve. Obramba po naših izgubljenih žogah je ena od stvari, ki jih moramo izboljšati. Če lobiramo za prekrške pri sodnikih med igro, bomo v težavah," je o negativnih tendencah svojega glavnega zvezdnika spregovoril Kidd. "Mislim, da ima J-Kidd prav, tega ne smemo več početi," se je s svojim trenerjem strinjal Dončić.

icon-expand Luka Dončić in trener Mavericksov Jason Kidd FOTO: AP