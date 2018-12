Zakaj Luka Dončić nikoli ne bo postal zvezda Teličkov iz Dallasa

Ameriška beseda "maverick" je v resnici neprevedljiva, ima pa prav zabavno zgodovino. V Teksasu je v 19. stoletju živel Samuel Maverick , lastnik velikega posestva in velike črede krav, ki je zaslovel s tem, da svoje živine nikoli ni ožigosal z razbeljenim železom, kar so počeli drugi rejci. Uradno je razglasil, da je žig njegove farme »prazen« in da so njegove živali označene s tem, da niso označene. Sam je trdil, da se je tako odločil, ker ima preveč rad živali, da bi jih mučil z žigosanjem, kar je res lepo, a žal so imeli drugi rejci v okolici precej drugačno razlago. Maverick se je, tako so trdili, domislil novega načina kraje živine.

Velike črede so se v tistem času v Teksasu prosto pasle, meje posesti niso bili strogo ločene in včasih je trajalo zelo dolgo, da so novorojene živali kavboji izsledili in ožigosali. Kadar pa so Maverickovi možje kje naleteli na mlado žival, ki ni nosila žiga, so lahko preprosto trdili, da je njihova. In Maverick je poskrbel, da je bilo to tudi pravno potrjeno. To mu je najbrž uspelo tudi zato, ker je bil uspešen politik, župan mesta San Antonio in včasih so lahko župani kar prikrojili zakonska pravila sebi v prid. Vem, danes se nam zdi kaj takšnega neverjetno, a tako je pač bilo na divjem zahodu.

Maverickova ideja je postala tako razvpita, da so začeli vse nežigosane živali imenovati po njem – "mavericki". Večinoma so žigosali tako goveda kot konje, tako da je bil »maverick« lahko teliček ali pa žrebiček. Kasneje je ta beseda dobila še bolj pomemben pomen. Pomeni svobodnega, neodvisnega človeka, ki noče pripadati skupini. V ZDA tako pogosto imenujejo politike, ki ne sledijo navodilom svoje stranke, ampak se odločajo po svoji vesti.

Kako bi torej rekli ekipi Dallas Mavericks po slovensko? Morda Žrebički, zaradi logotipa in maskote. Nežigosani zveni preveč nerodno, Odpadniki ali Svobodnjaki tudi. Morda pa bi bilo najbolje da spoštujemo izvor in zgodovino besede in jih imenujemo kar s kalkom – Maveriki.