Košarka

Zakaj NBA tako vztrajno rine v Evropo?

New York, 27. 12. 2025 11.20 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
M.D.
Komisar lige NBA Adam Silver

Po letih namigovanj in mesecih pogajanj sta liga NBA in Mednarodna košarkarska zveza (FIBA) uradno potrdili, da načrti za novo vseevropsko moško košarkarsko ligo prehajajo v novo - odločilno - fazo. Medtem ko so bili pogovori doslej predvsem raziskovalne narave, se januarja 2026 začenja uradno novačenje klubov in investitorjev. Projekt, ki bi lahko za vedno spremenil evropsko košarkarsko krajino, naj bi po ambicioznih načrtih najmočnejše lige na svetu prve tekme ponudil že oktobra 2027.

Od ideje ...

Projekt NBA Europe ni nastal čez noč. Čeprav so se govorice v košarkarskih krogih pojavljale že desetletja (nekdanji komisar naj bi David Stern že v začetku 2000-ih sanjal o evropski diviziji), je trenutni projekt dobil zagon v zadnjih dveh letih.

Marca 2024 sta NBA in FIBA prvič javno razkrili, da skupaj raziskujeta možnosti za ustanovitev nove lige v Evropi. Julija 2025 je sedanji komisar lige NBA Adam Silver na srečanju guvernerjev v Las Vegasu potrdil, da obstaja ogromno zanimanje investitorjev. Oktobra 2025 je vodstvo Evrolige v Ženevi opravilo sestanke z ligo NBA in FIBA, vendar so kasneje sporočili, da njihov predlog o sodelovanju ni prejel "vsebinskega odgovora". Decembra 2025 sta NBA in FIBA izdali skupno izjavo o prehodu v fazo novačenja klubov. Bankirji iz skupin JPMorgan in Raine Group so se do tega trenutka sestali že z več kot 70 potencialnimi investitorji.

Do 'izvedbe'

Zdaj naj bi se začela veliko bolj intenzivna in ambiciozna faza pogajanj. Januarja 2026 se namreč začne formalno zbiranje nezavezujočih ponudb za lastništvo ekip. 19. januarja bo v Londonu potekal ekskluzivni dogodek za izbrano skupino globalnih voditeljev in blagovnih znamk. Marca prihodnje leto naj bi potekalo glasovanje odbora guvernerjev lige NBA, ki naj bi projektu dali dokončno zeleno luč. Oktobra 2027 pa naj bi se začela prva sezona lige NBA Europe.

Komisar lige NBA Adam Silver
Komisar lige NBA Adam Silver
FOTO: AP

Predviden format

Ena največjih skrbi evropskih deležnikov je bila zaprtost tekmovanja. Da bi spoštovali evropski športni model, naj bi liga NBA Europe združevala stalne franšize in klube, ki si bodo nastop zagotovili na podlagi rezultatov.

Vstop v ligo bo mogoč preko Fibine Lige prvakov (BCL) ali posebnega kvalifikacijskega turnirja ob koncu sezone. To zagotavlja "pošteno pot do vrha" za vsak ambiciozen klub na celini, je poudaril generalni sekretar FIBA Andreas Zagklis. Ocenjuje se, da bi vrednost posamezne stalne franšize lahko presegla milijardo evrov.

"Naši pogovori z različnimi deležniki v Evropi so dodatno potrdili naše prepričanje, da ustvarjanje nove lige na tej celini predstavlja ogromno priložnost," je nedavno dejal Adam Silver, ki je dodal, da bo novo tekmovanje vlagalo tudi v profesionalno, mladinsko in amatersko košarko v Evropi.

Preberi še Komisar lige NBA ne popušča, prihajajo v Evropo

"Projekt je zamišljen tako, da bo izboljšal trajnost celotnega evropskega košarkarskega ekosistema, kar vključuje igralce, klube, lige in posamezne košarkarske zveze. Ustvaril bo domino učinek, ki bo močno koristil košarkarskim navdušencem po vsej Evropi," je idejo evropske lige pod svojim okriljem dodatno predstavil Silver.

Mesta in klubi

Jasno je, da je denar glavna motivacija vodilnih mož najmočnejše lige na svetu. NBA vidi Evropo kot "neizkoriščen trg" z 270 milijoni potencialnih navijačev. Strategija vključuje prodor v velika mesta, kjer trenutno ni močnih evroligaških ekip ali pa je trg podcenjen.

Predvidena mesta, v katerih si želijo Američani v stilu franšiz NBA ustvariti nove klube, vključujejo London, Pariz, Berlin in Rim. Zanimiva naj bi jim bila tudi druga mesta v Španiji, Turčiji in Grčiji. Namestnik komisarja lige NBA Mark Tatum je kot potencialne stalne članice nove lige omenil velikane, kot so Real Madrid, Barcelona in Bayern München.

Dvomi

Med nedavnim pogovorom predsednika KZS Mateja Erjavca z novinarji je beseda nanesla tudi na projekt lige NBA v Evropi. Zagotovil nam je, da je interes Američanov resen, podvomil pa je v izvedljivost tako ambicioznega projekta. "Zadeva se je malo zamaknila, tako da po napovedih vsi javno vemo, kaj naj bi se zgodilo, kdaj bo to res tako, pa ne vemo. Meni osebno je bistveno, da bi se spoštoval športni princip in tukaj največ pogovorov poteka znotraj Fibe. Tam razmišljajo o tem, da bi se ob njihovem prihodu upoštevalo čim več športnih principov, se pravi prehodnost, dostopnost skozi lige in tako naprej," je dejal Erjavec, ki je član upravnega odbora Fibe.

