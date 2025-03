Pred štirimi leti ga ni izbral nihče, danes dosega 20 točk na tekmo

Najbolj so si ga želeli pri Detroit Pistonsih, ki bi ga lahko v drugem krogu izbrali kot 42. Ker pa je Detroit takrat veljal za eno najslabših franšiz v ligi, so se jim v Reavesovem taboru vljudno zahvalili za zanimanje. Pistonsi nato razumljivo niso želeli tvegati, da bi svoj izbor porabili za košarkarja, ki si igranja zanje sploh ne želi.

Austin Reaves je pred prihodom v ligo NBA kar pet sezon igral študentsko košarko. Dve na Univerzi Wichita State, tri pa v Oklahomi. V svoji zadnji je dosegal več kot 18 točk, pet skokov in štiri asistence. A ker je bil ob naboru leta 2021 star že 23 let, zanj ni bilo pretiranega zanimanja.

Austin Reaves, Luka Dončić in LeBron James so hitro našli pravo kemijo.

Njegov potencial so na srečo prepoznali pri Los Angeles Lakersih, kjer pa v drugem krogu drafta niso imeli izbora. Danes 26-letni košarkar je do konca ostal neizbran, Jezerniki pa so to izkoristili in mu nekaj dni pozneje ponudili dvostransko pogodbo. Že na ekipnih pripravah je Reaves upravičil zaupanje in pred začetkom sezone 2021/2022 dobil svojo prvo standardno NBA-pogodbo.

Lakersi so bili tisto sezono v fazi prenove. S 33 zmagami in 49 porazi so končali zunaj mest, ki prinašajo končnico ali vsaj play-in turnir. Reaves je ob pomanjkanju rezultatskih uspehov izkoristil večjo minutažo, ki se mu je ponudila. Utrdil je svoj status povsem korektnega NBA-košarkarja, pri čemer je na zadnji tekmi sezone proti Denverju dosegel svoj prvi trojni dvojček (31 točk, 16 skokov in 10 podaj). Navdušil je tudi v Dallasu, ko je 15. decembra vseh 15 točk dosegel z meti za tri. Z zadnjim je sekundo pred koncem podaljška odločil zmagovalca.