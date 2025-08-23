Zakaj šokantni rezultati na parketu?

Po mnenju Zmaga Sagadina je bil poraz slovenske košarkarske reprezentance proti Srbiji (106:72) odraz realnega stanja, saj je Srbija bistveno močnejša. Kljub temu je bil v pogovoru za oddajo 24UR ZVEČER kritičen do pripravljalnih tekem. "Te pripravljalne tekme so bile odigrane slabo, bistveno slabše, kot je ta ekipa sposobna igrati," je dejal.

Poudaril je kakovost slovenske zunanje linije, kjer ima ekipa dobre igralce, kot so Luka Dončić, Klemen Prepelič, Zoran Dragić, Jaka Blažič, Edo Murić in Aleksej Nikolić, ki so "odlični zunanji igralci, ki so sposobni igrati bistveno boljše." Sagadin verjame, da bo reprezentanca v kratkem pokazala izboljšano formo, kar nakazuje na njegov optimizem kljub začetnim slabšim rezultatom.

Jasno je poudaril, da je največja težava slovenske košarke pomanjkanje kakovostnih visokih igralcev oziroma centrov. Kljub temu da so v vsaki slovenski generaciji prisotni dva do trije "interesantni visoki igralci", je problem v tem, da jih slovenski klubi ne razvijajo sistematično. Ti talenti nato prehitro odidejo v tujino ali na kolidže v Ameriko, kjer se velikokrat "se porazgubijo". Sagadin to opisuje kot pomanjkanje sistemskega dela in predvideva nadaljevanje te krize. Krivde pa ne pripisuje zgolj klubom, ampak tudi nespretnosti menedžmenta Košarkarske zveze Slovenije, ki po njegovem mnenju ni uspela pravočasno zagotoviti prisotnosti ključnih igralcev, kot so Čančar, Randolph, Morgan in Tobi.

