Zakaj želi Dallas zopet izgubiti na zadnji tekmi rednega dela?

V dolgem in napornem rednem delu sezone lige NBA je ostal zgolj še zadnji krog. Vanj številna moštva vstopajo z negotovostjo, ki je liga že dolgo ni videla, a eno moštvo ima svojo usodo in usodo številnih drugih klubov v svojih rokah. Dallas Mavericksi bodo že drugo tekmo zapored počitek namenili svojima glavnima zvezdnikoma Kyrieju Irvingu in Luki Dončiću, saj jim je že drugo sezono zapored v interesu, da zadnjo tekmo sezone izgubijo. Tokrat zaradi popolnoma drugačnega razloga kot lani.

OGLAS

V boju za končnico in play-in v zahodni konferenci v zadnjo tekmo popolnoma mirno vstopata zgolj Dallas in LA Clippers. Clippersi bodo v prvem krogu končnice kot četrti na zahodu zagotovo imeli prednost domačega terena proti petemu Dallasu. Na vrhu konference pa vlada relativen kaos. Denver Nuggets so na predzadnji tekmi sezone kljub vodstvu 23 točk presenetljivo izgubili proti enemu najslabših moštev sezone San Antonio Spurs.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Posledično v zadnjo tekmo vstopajo na tretjem mestu, čeprav so dve tekmi pred koncem bili vodilni. Po številu zmag in porazov so Nuggetsi izenačeni z Minnesoto in Oklahomo. Če omenjena moštva sezono zaključijo z enakim številom zmag, bo v končnico s prvega mesta vstopila Oklahoma. Zaradi napovedane poteze trenerja Dallasa Jasona Kidda, ki bo proti OKC-ju odmor ponudil glavnima zvezdnikoma Luki Dončiću in Kyrieju Irvingu, je jasno, da glavni cilj Mavsov v Oklahomi ne bo zmaga. Pravzaprav je trenutno stanje na lestvici Mavericksom zelo v prid. V primeru, da situacija ostane enaka, bodo Mavsi v primeru uvrstitve v drugi krog tam čakali na zmagovalca obračuna med mlado in neizkušeno Oklahomo in zmagovalcem play-in tekme med zmagovalcem obračuna devetega (trenutno Sacramento) in 10. moštva (trenutno Golden State) na zahodu in poražencem obračuna med sedmouvrščenim (trenutno Phoenix) in osmouvrščenim moštvom (trenutno LA Lakers). To je vsaj na papirju vsekakor bolj prijazen žreb kot obračun z aktualnimi prvaki iz Denverja ali bolj izkušeno Minnesoto, ki bi bili potencialni nasprotniki šele v konferenčnem finalu.

Enako kot lani za Dončića in Dallas Na nek način je to za Dallas zrcalna podoba lanskega scenarija, ko so Mavsi v zadnje tekme rednega dela vstopili z enakim ciljem kot letos. Takrat so s porazi lovili čim nižje mesto na lestvici, saj so želeli preprečiti izgubo izbora na naboru, ki bi v primeru uvrstitve v končnico pripadel New Yorku. "Želja" se jim je na koncu uresničila in poleti so s tem izborom v moštvo pripeljali v tej sezoni izjemnega novinca Derecka Livelyja. Odlična igra centra je vodstvo kluba spodbudila, da pred potekom prestopnega roka v moštvo pripelje še en center s podobnimi značilnostmi Daniela Gafforda. Za zdaj se jim je tudi ta odločitev odlično obrestovala in Dallas v končnico vstopa kot eno najbolj vročih moštev.

Prva zvezdnika Dallasa Kyrie Irving in Luka Dončić bosta na zadnji tekmi sezone počivala. FOTO: AP icon-expand

Za neposredno uvrstitev v končnico se bosta na zadnji tekmi borila trenutno šesti New Orleans (razmerje 49:32) in sedmi Phoenix (razmerje 48:33). Phoenix bi z zmago proti Minnesoti lahko posegel tudi v bitko za prvo in drugo mesto. Na drugi strani bi New Orleans LA Lakerse z zmago v njunem obračunu lahko pahnil v težave in tekmo med devetim in 10. na zahodu, kjer mora moštvo za osvojitev končnega osmega mesta zmagati na dveh tekmah, namesto zgolj na tekmi med sedmim in osmim.

Še večje neznanke na vzhodu Na vzhodu so edina moštva, ki poznajo svojo usodo pred zadnjo tekmo, vodilni Boston Celticsi in deveti Chicago ter 10. Atlanta. Za razporeditev med petim, šestim (neposredna končnica), sedmim in osmim mestom (play-in) se bodo borila kar štiri moštva. Trenutno je peti Orlando, šesta Indiana, sedma Philadelphia in osmi Miami. Na tretjem, četrtem in petem mestu vzhoda bodo na koncu Milwaukee (trenutno drugi), New York (trenutno tretji) in Cleveland (trenutno četrti). Posledično bodo zgolj tri tekme od 15 na zadnji dan odigrane brez kakršnih koli posledic na stanje v končnici. Če vštejemo obračuna med San Antoniom in Detroitom ter Bostonom in Washingtonom, ki bi lahko vplivala na končno razvrstitev na dnu lestvice in možnosti ekip za čim višje izbore na letošnjem naboru, bo obračun med Houstonom (trenutno 11 na zahodu) in LA Clippersi edini, na katerem bosta obe moštvi redni del sezone zagotovo zaključili na mestih, ki ju trenutno zasedata.