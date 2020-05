Zaključni turnir Evrolige konec julija v Stožicah?!

Nekateri mediji so pred dnevi že pisali, da vodstvo košarkarske Evrolige na čelu s prvim možem Jordijem Bartomeujem namerava preostanek tekmovanja izpeljati v enem mestu po vzoru lige NBA. To pa pomeni, da bi morali med evropsko klubsko elito odigrati še 54 obračunov v rednem delu. In po nekaterih zanesljivih informacijah so ljubljanske Stožice naenkrat med najbolj vročimi kandidati za organizacijo zaključnega turnirja najboljše osmerice.

Zoran Janković in Jordi Bartomeu. Zanesljivi viri trdijo, da je bil stik med omenjenima že vzpostavljen ... FOTO: Damjan Žibert Poleg slovenske prestolnice se je v boj za organizacijo laskavega košarkarskega turnirja vključila tudi srbska, ki pa ima po nekaterih informacijah precej manj možnosti od Ljubljane. Končna odločitev o usodi Evrolige, ki je bila po pandemiji novega koronavirusa prekinjena 12. marca, bo znana 24. maja. Namestnik župana BeogradaGoran Vesić je pred časom sicer izjavil, tako pišeSTA, da bo Beograd dobil organizacijo razširjenega zaključnega turnirja košarkarske Evrolige in da ima srbska prestolnica podporo tako predsednika Srbije kot premierke. "Evroliga želi odigrati zaključek tekmovanja med 26. julijem in 10. avgustom, ekipe pa bi v mesto, ki jim bo ponudilo gostoljubje, prišle 10 dni pred začetkom košarkarskih tekem. Izvedba samega tekmovanja naj bi se odvila v dveh tednih. Stik s prvim človekom Evrolige Jordijem Bartomeujemin ljubljanskimi mestnimi oblastmi je bil vzpostavljen in načelni dogovor je že tu," trdi neimenovani, a dobro obveščeni vir. Jordi Bartomeu FOTO: AP Po 28 odigranih krogih sicer vrh lestvice Evrolige zaseda turški predstavnik Anadolu Efes, sledita pa mu španska velikana Real Madrid in Barcelona. Srbski predstavnik Crvena zvezda pa je na 14. mestu.