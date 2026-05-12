'Žal mi je, da ekipi nisem mogel pomagati v končnici'

Sedemindvajsetletni Ljubljančan je po posredovani novici prek družbenih omrežij, da bo poleti izpustil reprezentančne obveznosti zaradi prizadevanja za skupno skrbništvo nad hčerkama, odgovarjal na (številna) vprašanja zvedave javnosti.

Luka Dončić je večkrat poudaril, da mu je žal, ker ni mogel pomagati moštvu v končnici in v isti sapi izrazil občudovanje nad nepopustljivostjo in veliko željo soigralcev, da bi otežili delo prvakom iz Oklahome. "Ponosen sem na njih, to zagotovo. Borili so se po najboljših močeh in skušali doseči vsaj kakšno zmago proti izjemnemu tekmecu," je uvodoma dejal Dončić.