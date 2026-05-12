'Žal mi je, da ekipi nisem mogel pomagati v končnici'

Sedemindvajsetletni Ljubljančan je po posredovani novici prek družbenih omrežij, da bo poleti izpustil reprezentančne obveznosti zaradi prizadevanja za skupno skrbništvo nad hčerkama, odgovarjal na (številna) vprašanja zvedave javnosti.
Luka Dončić je večkrat poudaril, da mu je žal, ker ni mogel pomagati moštvu v končnici in v isti sapi izrazil občudovanje nad nepopustljivostjo in veliko željo soigralcev, da bi otežili delo prvakom iz Oklahome. "Ponosen sem na njih, to zagotovo. Borili so se po najboljših močeh in skušali doseči vsaj kakšno zmago proti izjemnemu tekmecu," je uvodoma dejal Dončić.
In nadaljeval: "Oklahoma iz tekme v tekmo potrjuje, zakaj je najbolj dominantno moštvo v ligi NBA v zadnjih dveh sezonah. Imajo jasen koncept igre in predvsem, kar je ključnega pomena, zelo širok nabor kakovostnih košarkarjev. Meni je iskreno žal, da zaradi poškodbe nisem mogel pomagati ekipi do še boljših rezultatov. Upam, da bomo novo priložnost za boj za naslov prvaka dočakali že v naslednji sezoni."
Dončić ocenjuje sezono Lakersov kot (relativno) uspešno. "Cilj tako velike franšize je vselej boj za naslov prvaka. Glede na vse težave, s katerimi smo se ubadali v zadnjem obdobju, pa je preboj v konferenčni polfinale lep rezultat. Jasno je, da smo po izpadu razočarani, a že jutri je nov dan in nova priložnost, da postavimo trdnejše temelje za uspešnejšo prihodnost," je še pristavil Luka Dončić.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.