Košarka

'Žal mi je, da ekipi nisem mogel pomagati v končnici'

Los Angeles, 12. 05. 2026 10.07 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Za košarkarje moštva Los Angeles Lakers je sezone konec. Potem ko so varovanci trenerja JJ Redicka v konferenčnem polfinalu morali priznati premoč branilcu naslova iz Oklahome (0:4 v zmagah), se je druženju s predstavniki sedme sile pridružil tudi prvi zvezdnik kalifornijske franšize Luka Dončić.

Sedemindvajsetletni Ljubljančan je po posredovani novici prek družbenih omrežij, da bo poleti izpustil reprezentančne obveznosti zaradi prizadevanja za skupno skrbništvo nad hčerkama, odgovarjal na (številna) vprašanja zvedave javnosti. 

Luka Dončić je večkrat poudaril, da mu je žal, ker ni mogel pomagati moštvu v končnici in v isti sapi izrazil občudovanje nad nepopustljivostjo in veliko željo soigralcev, da bi otežili delo prvakom iz Oklahome. "Ponosen sem na njih, to zagotovo. Borili so se po najboljših močeh in skušali doseči vsaj kakšno zmago proti izjemnemu tekmecu," je uvodoma dejal Dončić.

In nadaljeval: "Oklahoma iz tekme v tekmo potrjuje, zakaj je najbolj dominantno moštvo v ligi NBA v zadnjih dveh sezonah. Imajo jasen koncept igre in predvsem, kar je ključnega pomena, zelo širok nabor kakovostnih košarkarjev. Meni je iskreno žal, da zaradi poškodbe nisem mogel pomagati ekipi do še boljših rezultatov. Upam, da bomo novo priložnost za boj za naslov prvaka dočakali že v naslednji sezoni."

Dončić ocenjuje sezono Lakersov kot (relativno) uspešno. "Cilj tako velike franšize je vselej boj za naslov prvaka. Glede na vse težave, s katerimi smo se ubadali v zadnjem obdobju, pa je preboj v konferenčni polfinale lep rezultat. Jasno je, da smo po izpadu razočarani, a že jutri je nov dan in nova priložnost, da postavimo trdnejše temelje za uspešnejšo prihodnost," je še pristavil Luka Dončić.

košarka liga nba los angeles lakers luka dončić oklahoma city thunder

KOMENTARJI7

asdfghjklč
12. 05. 2026 11.49
Nič hudega. Ni prvi, ne zadnji in ne edini, ki je moral izpustiti celo končnico kot najboljši v klubu.
Prizemljen
12. 05. 2026 11.11
V bistvu se lahko vprasamo koliko so sploh dobri LA,ce so z sezono zakljucili in izpadli ali pa, kako dobri so sele ostali,pa se o njih nic kaj ne slisi!
Roadkill
12. 05. 2026 10.48
višja sila nimaš kej
Hc4life
12. 05. 2026 10.44
Glavno, da si ti veselo vrtel žogo na mezincu ,ves nasmejan in židane volje ...
tmj
12. 05. 2026 10.48
in kaj bi po tvoje moral delati daj da slišim prosim???
Hc4life
12. 05. 2026 11.17
Daj dumbo ne pametuj ,saj si isto nezreu ko on ,ne dumbo
