"Starejši si, bolj ceniš vsak prost dan. To poletje sem izkoristil maksimalno. Resetiral sem se in zdaj sem nekako z glavo v novi sezoni," je pogovor z zbranimi novinarji pred odhodom v Kranjsko goro začel izkušeni Jaka Blažič . Čaka ga že tretja sezona v tretjem mandatu pri Olimpiji. Priznal je, da pri 35 letih starosti upa, da bo ljubljanski klub njegova zadnja postojanska v bogati klubski karieri, očitno pa je že zaključil tudi svojo reprezentančno kariero.

"Zagotovo je bila zelo težka odločitev pred tem izborom za reprezentanco, ampak se mi zdi, da če gledam na sebe, je bila pametna. Glavni razlog za to je bil zapestje in poškodba v zadnjem delu sezone, tako da sem potreboval poletje, da se poškodba zaceli. Mislim, da sem zaključil, kar se tiče mojega reprezentančnega poglavja. Bila je težka odločitev, ampak mislim, da je čas za mlajše, da najdejo svoj prostor pod soncem tudi v reprezentanci. Dobili bodo prepotrebne izkušnje, ki jih bodo rabili v prihodnosti. Žal mi je, da nisem tam, ampak verjamem v naše fante, da bodo imeli dobro prvenstvo," je o razlogih za njegovo odsotnost s priprav ne EuroBasket dejal Blažič.

Z veseljem je odstopil svoje mesto mlajšim rojakom in upa, da bo naslednja generacija poskrbela za svetlo prihodnost slovenske košarke: "Praktično 12, 13 let sem že del reprezentance in spomini so zelo lepi. Veliko je bilo lepih trenutkov, Nekaj tudi manj lepih, ampak sem zelo vesel, da sem bil del tega in vedno bom navijač slovenske reprezentance."

Za zdaj v reprezentančnem taboru ne "cvetijo rožice", saj je reprezetanca izgubila prve štiri prijateljske obračune. Kapetan Cedevite Olimpije verjame, da je trenutno stanje le del prehodnega obdobja. "Zelo, zelo turbulentne priprave so bile. Vse spremljam, ampak mislim, da je bil prvi polčas na obračunu z Latvijo že pokazatelj, da so na pravi poti in da bodo lahko gradili na tem. Zdaj, v naslednjih desetih dneh, se mi zdi, da izkušenejši igralci počasi prihajajo na to delovno temperaturo, ki jo bodo potrebovali na prvenstvu. Mlajši se bodo opogumili in mislim, da moramo biti pozitivni ter gledati na dobre stvari pred prvenstvom," je optimističen Blažič.