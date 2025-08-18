Svetli način
Košarka

'Žal nam najboljših igralcev iz minule sezone ni uspelo zadržati, a tako je tržišče'

Ljubljana, 18. 08. 2025 13.27 | Posodobljeno pred 13 dnevi

STA , M.D.
Košarkarji Cedevite Olimpije so odpotovali v Kranjsko Goro, kjer bodo opravili uvodni cikel priprav na novo tekmovalno sezono 2025/26. Pričakovanja in ambicije se dober mesec pred začetkom sezone gibljejo v okvirih minule sezone, ki so jo Ljubljančani končali s trojno domačo krono ter četrtfinalom evropskega pokala in lige Aba.

Cedevita Olimpija je kot vsako sezono znova precej prevetrila igralski kader. Zaradi omejenega proračuna, ki je približno enak kot v preteklem letu, se je morala odpovedati določenim posameznikom in na tržišču poiskati ustrezne rešitve. Trenutno je pod pogodbo štirinajst košarkarjev, od tega je osem novih obrazov.

Iz minule sezone so ostali Jaka Blažič, Aleksej Nikolić, DJ Stewart, Rok Radović, Žiga Daneu in Lovro Gnjidić, novinci pa so Joseph Girard III, Umoja Gibson, Luka Brajković, Thomas Kennedy, Nikos Čogaz, David Škara, Miha Cerkvenik in Cameron Houindo. Slednji, 17-letni Francoz, si mora mesto v članski ekipi še izboriti.

Ljubljančanom so se zaradi pomanjkanja igralcev, ki so na različnih reprezentančnih pripravah – pri Sloveniji Aleksej Nikolić, Rok Radović in Miha Cerkvenik, Nikos Čogaz za Grčijo, Thomas Kennedy brani barve Kanade, David Škara pa Hrvaške – pridružili še mladi Niko Šare, Noa Škrobot in Luka Santiago Stojić iz Cedevite Junior ter Žiga Dimec, ki išče nov klub.

Zvezdan Mitrović je pred odhodom na priprave dejal: "Žal nam nekaterih najboljših igralcev iz minule sezone ni uspelo zadržati. A tako je tržišče, zato moramo zdaj na novo sestaviti ekipo. Mislim, da je ogrodje ekipe oblikovano, pripravljalne tekme pa bodo pokazale, ali bo letošnja zasedba primerljiva z lansko. Ta je zagotovo mlada in ambiciozna."

Cedevita Olimpija bo v Kranjski Gori odigrala dve prijateljski tekmi, najprej z nemškim prvoligašem iz Heidelberga, nato z italijanskim Trapanijem, skupno pa bo do začetka nove sezone, ki jo bo odprla s slovenskim superpokalom 23. septembra na Polzeli proti Krki, odigrala osem srečanj.

"Pripravljalni del sezone je najbolj naporen del sezone, sploh uvodni dnevi, nato se začnejo tekme, ki so najboljši del priprav. S fanti se moramo dobro spoznati, saj je ekipa precej prenovljena, veliko je tujih košarkarjev. Izkoristili bomo čas v Kranjski Gori, ko bomo skupaj po cele dneve, da se čim bolje spoznamo, obenem pa dobro fizično pripravimo," pa je dodal kapetan Jaka Blažič.

Prvo tekmo v evropskem pokalu bo Cedevita Olimpija odigrala 1. oktobra doma proti španski Manresi, pet dni kasneje pa bo štartala tudi v regionalnem tekmovanju proti Megi.

hojladri123
18. 08. 2025 15.00
Čudno da se ni še Daneu zjokal kako grdo so ga odslovili iz reprezentance... Mogoče nima partnerke, dedek pa tudi ne zna uporabljati telefona da bi malo izlil čustva na socialnih omrežjih.
yanay
18. 08. 2025 14.14
+2
Kolikor denarja, toliko muzike. Lahko se pa izkaže, da so kljub vsemu dobro kadrovali. Včasih tudi slepa kura zrno najde, če se malo pošalim. Mitrović je sposoben trener in zna iz igralcev potegniti marsikaj. Žal mu ni uspelo aktivirati Daneua v taki meri, da bi lahko Žiga že letos potoval na člansko EP. Koliko je tu kriv sam Žiga, ve le on. Se pa vseeno čudim, saj je Žiga za reprezentanco v kvalifikacijah za EP igral zelo dobro in mi ni jasno, zakaj ga Sekulić ni preizkusil na ogrevalnih tekmah? Zanimiv je tudi nov mladenič iz Francije, Cameron Houindo. Gledal sem ga na EP U18 in je zelo atletski, čeprav je nekaj nižji od lanskega Beringerja. Je hiter, skočen in ima zelo dober občutek za blokade. Popraviti mora še met, ampak ne dvomim, da mu ne bi uspelo.
