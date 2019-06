Zala Friškovec: Dale bomo vse od sebe in videli bomo, kam nas bo to pripeljalo

"Mislim, da smo zelo neugodna ekipa. Mogoče ne vedo vsi za vse igralke v naši reprezentanci, zato se mogoče malo težje pripravljajo na nas. Znamo presenetiti,"nam je povedala 178 centimetrov visoka Zala Friškovec. "Me se ne bojimo nikogar. Šle bomo iz tekme v tekmo. Dale bomo vse od sebe in videli bomo, kam nas bo to pripeljalo," je še dodala talentirana najstnica, za katero bo to prvo člansko prvenstvo. "Želje vsake igralke so enkrat nastopati v članski reprezentanci. Zame je to nekaj novega. Izkoristila bom predvsem za to, da se nekaj naučim, da potegnem čim več nasvetov starejših, da dobim neke nove izkušnje. Obenem pa treniram, napredujem in dobivam izkušnje na prvenstvu; ki jih bom lahko naslednjič morda prelagala na koga drugega," zrelo razmišlja članica Cinkarne Celje, ki selektorja Damirja Grgića zelo dobro pozna, saj z njim sodeluje tudi v klubu. "Navajena sem njegovega sistema. Poznam ga zelo dobro. Je odprt, komunikativen, Zelo veliko se z nami pogovarja. Ni nekih večjih razlik z delom v klubu," je z izbranimi besedami govorila o selektorju.