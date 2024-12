Zala Friškovec med 16 s Sopronom, konec evropske sezone za Ajšo Sivka

Zala Friškovec je ostala edina slovenska predstavnica v ženski različici EuroCupa. Sopron je namreč še v drugo ugnal San Giovanni in napredoval med 16 najboljših ekip tekmovanja. Za zmago 64:45 je Ljubljančanka prispevala 14 točk, pet skokov in dve podaji v 29 minutah igre. V osmini finala Sopron čaka madžarski obračun proti ekipi Uni Gyor.

S tekmovanjem na evropskem prizorišču pa je žal zaključila Ajša Sivka . Njen Tarbes je bil namreč še v drugo poražen proti nemškem Kelternu (50:71). Sivka je bila ena izmed boljših posameznic na parketu, saj je dosegla 10 točk ter imela še dva skoka in štiri podaje. Dobro formo je potrdila tudi v francoskem prvenstvu, ko je Tarbes s tesnih 81:79 ugnal Chartres. V 35 minutah igre je zabeležila 15 točk ter dva skoka in podaji.

Novi dve zmagi je, kot še poroča uradna spletna stran KZS, v državnem prvenstvu zabeležila Eva Lisec . UMMC Ekaterinburg je s 84:72 premagal Dynamo NR ter s 93:66 Neftyanik Omsk. Liščeva je obakrat igrala nekaj manj kot dvajset minut. Na prvi tekmi je zbrala devet točk, šest skokov in tri podaje, na drugi pa pet točk in šest skokov. Koledarsko leto je z visoko zmago zaključila Lea Debeljak . Mechelen je s kar 78:44 ugnal Gentson. Slovenska branilka je dosegla 13 točk ter štiri skoke in podaje.

Izpostaviti velja še 17 podaj in 12 skokov z dveh tekem Lee Bartelme, osem skokov Maruše Seničar ter Aline Žitek in lep prispevek Zale Šrot za zmago v drugi italijanski ligi. Dosegla je 13 točk, sedem skokov in tri podaje. Jessica Shepard in Tina Cvijanović v zadnjih dneh leta nimata več klubskih obveznosti. Na zaslužen počitek pa se v naslednjih dneh podaja tudi večina ostalih reprezentantk, saj klubski tekmi konec decembra pravzaprav čakata le še Zalo Friškovec in Marušo Seničar.