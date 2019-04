Žalgiris z zmago v Madridu v četrtfinalu evrolige, Omić ostal pred vrati raja

Košarkarji Žalgirisa iz Kaunasa so si z odmevno zmago v gosteh v zadnjem krogu rednega dela evrolige pri madridskem Realu s 93:86 zagotovili nastop v končnici košarkarske evrolige. Pri domačih sta bila na delu tudi Klemen Prepelič in Anthony Randolph, manj uspešen pa je bil z milanskim Armanijem Alen Omić, ki je s porazom proti Anadolu Efesu ostal brez končnice.

Milančani tekme 30. kroga košarkarske evrolige ne bi mogli začeti bolje, saj so skozi celotnih uvodnih 20 minut nadzorovali potek dvoboja pred vročimi domačimi navijači v Carigradu. Na veliki odmor je Armani našega Alena Omića odšel z lepo prednostjo 11 točk (53:42), toda v nadaljevanju močno popustil, kar je v letošnji sezoni izjemno konstantni Anadolu Efes izkoristil in po preobratu v drugem polčasu - predvsem zaradi boljšega skoka pod obročema in agresivnejše obrambe - slavil zmago s 101:95.





Omić je v dresu Armania v dobrih 14 minutah dosegel 6 točk in ob tem šestkrat uspešno skočil za žogo pod obema obročema. Na drugi strani zmage za uvrstitev med osem najboljših moštev stare celine ni bilo potrebno doseči madridskemu Realu, ki je na domači preizkušnji proti Žalgirisu priložnost za igro ponudil tudi dvojcu Klemen Prepelič - Anthony Randolph. Slednji je v 24 minutah igre dosegel 17 točk, Prepelič pa jih je v 17 minutah prispeval šest. Košarkarji iz Kaunasa so po lanski presenetljivi uvrstitvi na zaključni turnir četverice v Beogradu tudi v drugi zaporedni sezoni pod vodstvom legendarnega Šarunasa Jasikevičiusa in s precej spremenjeno zasedbo od lani znova navdušili košarkarsko Evropo ter se z odmevno zmago v Madridu vnovič razveselili uvrstitve v končnico.



Na preostalih dveh tekmah sta si tako atenski Panathinaikos, ki je bil v OAKA Areni boljši od podgoriške Budućnosti s 87:67, kot tudi moskovski CSKA, ki je pred domačimi navijači porazil Baskonio z 82:78, zagotovila nastop med osem najboljših moštev stare celine.





