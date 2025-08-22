Svetli način
Košarka

Žalostna, a kruta realnost: Slovenija še nikoli ni bila tako nebogljena

Ljubljana, 22. 08. 2025 09.14 | Posodobljeno pred 41 minutami

Komentarji
33

Slovenski košarkarji so s ponižujočim porazom proti Srbiji (106:72) postavili piko na katastrofalnemu obdobju pripravljalnih obračunov v sklopu priprav na skorajšnje evropsko prvenstvo. Ni si treba zatiskati oči, da trenutna izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekulića preprosto ni konkurenčna najboljšim evropskim reprezentancam. Kar pa bolj skrbi, je popolna nemoč in pomanjkanje ponosa, s katerim bi lahko naši košarkarji vsaj skušali omiliti beograjsko blamažo.

Sam poraz kot tak proti po imenih bržčas najmočnejši srbski izbrani vrsti v zadnjih dveh desetletjih ni presenetljiv. Bolj pa skrbijo kolektivna apatičnost ter primanjkljaja energije in volje, da se kljub slabi igri skuša iztržiti vsaj znosen poraz.

To, kar je srbska izbrana vrsta počela s slovensko reprezentanco, ni bila zgolj učna ura košarke. To je bilo nič drugega kot ponižanje "par excellence" sredi srbske prestolnice, ki mu ljubitelji košarke v deželi na sončni strani Alp še niso bili priča. S takšno popotnico čakati na ponedeljkov odhod v Katovice, kjer bo Slovenija odigrala tekme skupinskega dela letošnjega Eurobasketa, je nekaj, česar si ni želel nihče.

Luka Dončić, Gregor Hrovat, Martin Krampelj in Klemen Prepelič bodo na prihajajočem evropskem prvenstvu skušali iztržiti največ, kar lahko v danem trenutku.
Luka Dončić, Gregor Hrovat, Martin Krampelj in Klemen Prepelič bodo na prihajajočem evropskem prvenstvu skušali iztržiti največ, kar lahko v danem trenutku. FOTO: Aljoša Kravanja

A tudi vsega hudega vajeni privrženci slovenske (reprezentančne) košarke v zadnjem obdobju spremljajo neizbežen potop nečesa, kar se je še tri ali štiri leta nazaj zdelo (ne)mogoče. Od reprezentance, ki je pred osmimi leti z osvojitvijo naslova evropskega prvaka v Carigradu poskrbela za daleč največji slovenski uspeh v kolektivnih športih, smo prišli do točke, ko taista Slovenija postopoma, a zagotovo postaja posmeh košarkarske Evrope. Slednja je še do nedavna z globokim spoštovanjem govorila o Luki Dončiću, Edu Muriću, bratoma Goranu in Zoranu Dragiću, Jaki Blažiču itn. 

Zdaj pa so košarkarji, ki so bili najbolj zaslužni za evropski naslov iz leta 2017, deležni hudih kritik, zbadljivk in celo omalovaževanja v javnosti. Le vodstvo Košarkarske zveze Slovenije ostaja že lep čas v nespremenjeni zasedbi. Očitno prepričano samo in zgolj v svoj prav z uničujočimi potezami tlakuje pot v pogubo naslednji generaciji, ki bo tvorila jedro slovenske izbrane vrste v prihodnje.

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je ob parketu beograjske Arene le nemočno spremljal poigravanje srbskih košarkarjev z varovanci selektorja Aleksandra Sekulića.
Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je ob parketu beograjske Arene le nemočno spremljal poigravanje srbskih košarkarjev z varovanci selektorja Aleksandra Sekulića. FOTO: Aljoša Kravanja

Zatorej, predsednik Matej Erjavec in druščina, ščepec samokritike vam ne bi škodil. Bojimo se, da ste s svojimi nemalokrat nelogičnimi potezami in odločitvami že pošteno uničili in še uničujete vse doslej priigrano oziroma prigarano na parketu od zgoraj omenjenih protagonistov. Če nič drugega, poskusite vsaj rešiti to, kar se še rešiti dá...

košarka slovenija srbija odzivi aleksander sekulić pripravljalna tekma
KOMENTARJI (33)

Blue Dream
22. 08. 2025 10.26
A da ni bila nikoli tako nebogljena? Kaj pa v časih Urlepa, Zrinskega, Dervariča, Pipana, Bečiroviča?
ODGOVORI
0 0
Castrum
22. 08. 2025 10.23
+1
Odkar je iz vodstva reprezentance odšel Rašo in se je posstavila ekipa Sekulić, Erjavec in Saša, gre slovenska košarka strmo navzdol!
ODGOVORI
1 0
LeviVIRUS
22. 08. 2025 10.22
Res je. Slo se nikoli v zgodovini ni bila pod tako balkansko okupacijo, levim fašizmom in propadom kot je sedaj. Res smo nebogljeni.
ODGOVORI
0 0
PD00X
22. 08. 2025 10.21
+2
Ponovna katastrofa . Pa kaj resda ni nikogar ki bi zaustavil to načrtno uničevanje Slovenske košarke . Takoj odstaviti te pokvarjence Sekuliča , Erjavca , st. Dončiča , ker sami nikoli ne bodo odstopili .
ODGOVORI
2 0
Minifa
22. 08. 2025 10.19
+4
Polom proti Nemcem, Latvijce,..Litovcem SRBIJANCI so jih pojedli lahko bi bilo 60m razlike. to je realnost razsulinsomreprezentanco..to je samo kup kokoši ki se brezglavo podijo na vse strani, kaj za pričakovati na Evropskem sramoto..pa ni bilo treba.
ODGOVORI
4 0
ata_jez
22. 08. 2025 10.16
Zgleda, da kemikov ni bilo na šiht. 🤣
ODGOVORI
0 0
slovenoFOB
22. 08. 2025 10.16
Smeh...
ODGOVORI
0 0
Kritikizstajerske
22. 08. 2025 10.15
+9
Ma selektor je problem ker jih ne zna motivirat, "poslat par na tekmo v...." ali pretepst. Selektor mora bit persona do katerega imajo igralci spoštovanje in rešpekt. Ne pa da gleda kot kokeršpanjel in je sam brez energije, ......
ODGOVORI
9 0
Wolfman
22. 08. 2025 10.14
+2
Škoda, da se na tak uničujejo sanje navijačev tik pred začetkomn Evropskia prvenstva! Upal sem, da se v Sloveniji ne bonikoli več ne zgodil sramotni incident kot Katanec-Zahovič, in evo direkt na srebrnem pladnu postreženo.
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
22. 08. 2025 10.12
+11
Za visoka pričakovanja pred prvenstvom ste zaslužni tudi novinarji, ker ste povsem nerealno ocenjevali to reprezentanco in njihovo vodstvo... Zdaj pa ste se spustili na realna tla....
ODGOVORI
11 0
medŠihtom
22. 08. 2025 10.11
-4
ne spremljam sicer, ampak, a je bil v slovenski reprezantanci sploh kdo ki ni na ić ? če tovrstne prištejemo nasprotniku, je rezultat kar uredu.
ODGOVORI
0 4
Kritikizstajerske
22. 08. 2025 10.16
+4
Če nespremljas ne pametuj
ODGOVORI
4 0
Castrum
22. 08. 2025 10.17
+2
Ne spremljaš in pišeš neumnosti!
ODGOVORI
2 0
bmwgs
22. 08. 2025 10.07
+9
Apetiti veliki realnost povsem druga, še vedno smo majhen narod kosali bi se radi z največjimi , pa ne gre vedno , zame je še vedno najboljši slo trener G. Sagadin
ODGOVORI
9 0
mišelin
22. 08. 2025 10.06
+8
lakovica za trenerja in nujno menjat vodstvo kzs nujno izkusenih je dovolj brezec gorenc zdovc vilfan to so imena ki bojo s srcom delal za repko ne pa teli k majo povno rt vsega vodstvo nemudoma zamenjat
ODGOVORI
9 1
medvedJEkriv
22. 08. 2025 10.06
+7
V vseh državah na svetu, bi vsi, prav vsi letel po luftu ven....če imate kaj ponosa, raje ne hodite pred kamere, raje pokažite na parketu.
ODGOVORI
8 1
paru
22. 08. 2025 10.00
+12
Vsi, Z DONČIĆEM VRED, OSTANITE DOMA, DA SE NE BOSTE ŠE BOLJ SMEŠILI!!! Erjavca in Sekulića zamenjati, začeti znova...HSE, ki je očitno pokrovitelj, pa naj denar namenjen košarkarjem raje kanalizira za znižanje položnic ...
ODGOVORI
13 1
kvintus
22. 08. 2025 09.58
+10
Tresla se je gora, rodila s eje miš! Vse bo tak kot zdaj al pa še slabše. Zamenjat predsednika KZS, zamenjat trenerja ... Odkar je odšel Kokoškov je Slovenija samo padala in pristala na dnu!
ODGOVORI
11 1
PetindvajsetUR
22. 08. 2025 09.58
+16
Erjavec, Sekulic, stari Doncic....imate tolk jajčk, da odstopite? Unicujete Slo kosarko, ze leta.
ODGOVORI
16 0
Castrum
22. 08. 2025 09.57
+7
Ekipa ni tako slaba kot se jo želi predstaviti. Problem je v trenerju in vodstvu, ker so s svojo nesposobnostjo ustvarili totalno apatično ekipo.
ODGOVORI
8 1
Castrum
22. 08. 2025 09.55
+12
Igra kaotična in zmedena, vzdušje v ekipi se vidi da je slabo, trener nesposoben totalno, menjave popolnoma zgrešene, ni organizatorja igre. Hudo je to gledat
ODGOVORI
12 0
Anion6anion
22. 08. 2025 09.55
+14
Končno ste tudi novinarji ugotovili da nekaj ne štima
ODGOVORI
14 0
