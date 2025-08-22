Žalostna, a kruta realnost: Slovenija še nikoli ni bila tako nebogljena

Slovenski košarkarji so s ponižujočim porazom proti Srbiji (106:72) postavili piko na katastrofalnemu obdobju pripravljalnih obračunov v sklopu priprav na skorajšnje evropsko prvenstvo. Ni si treba zatiskati oči, da trenutna izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekulića preprosto ni konkurenčna najboljšim evropskim reprezentancam. Kar pa bolj skrbi, je popolna nemoč in pomanjkanje ponosa, s katerim bi lahko naši košarkarji vsaj skušali omiliti beograjsko blamažo.

Sam poraz kot tak proti po imenih bržčas najmočnejši srbski izbrani vrsti v zadnjih dveh desetletjih ni presenetljiv. Bolj pa skrbijo kolektivna apatičnost ter primanjkljaja energije in volje, da se kljub slabi igri skuša iztržiti vsaj znosen poraz. To, kar je srbska izbrana vrsta počela s slovensko reprezentanco, ni bila zgolj učna ura košarke. To je bilo nič drugega kot ponižanje "par excellence" sredi srbske prestolnice, ki mu ljubitelji košarke v deželi na sončni strani Alp še niso bili priča. S takšno popotnico čakati na ponedeljkov odhod v Katovice, kjer bo Slovenija odigrala tekme skupinskega dela letošnjega Eurobasketa, je nekaj, česar si ni želel nihče.

Luka Dončić, Gregor Hrovat, Martin Krampelj in Klemen Prepelič bodo na prihajajočem evropskem prvenstvu skušali iztržiti največ, kar lahko v danem trenutku. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

A tudi vsega hudega vajeni privrženci slovenske (reprezentančne) košarke v zadnjem obdobju spremljajo neizbežen potop nečesa, kar se je še tri ali štiri leta nazaj zdelo (ne)mogoče. Od reprezentance, ki je pred osmimi leti z osvojitvijo naslova evropskega prvaka v Carigradu poskrbela za daleč največji slovenski uspeh v kolektivnih športih, smo prišli do točke, ko taista Slovenija postopoma, a zagotovo postaja posmeh košarkarske Evrope. Slednja je še do nedavna z globokim spoštovanjem govorila o Luki Dončiću, Edu Muriću, bratoma Goranu in Zoranu Dragiću, Jaki Blažiču itn. Zdaj pa so košarkarji, ki so bili najbolj zaslužni za evropski naslov iz leta 2017, deležni hudih kritik, zbadljivk in celo omalovaževanja v javnosti. Le vodstvo Košarkarske zveze Slovenije ostaja že lep čas v nespremenjeni zasedbi. Očitno prepričano samo in zgolj v svoj prav z uničujočimi potezami tlakuje pot v pogubo naslednji generaciji, ki bo tvorila jedro slovenske izbrane vrste v prihodnje.

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je ob parketu beograjske Arene le nemočno spremljal poigravanje srbskih košarkarjev z varovanci selektorja Aleksandra Sekulića. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand