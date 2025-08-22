Žalostna, a kruta realnost: Slovenija še nikoli ni bila tako nebogljena

Sam poraz kot tak proti po imenih bržčas najmočnejši srbski izbrani vrsti v zadnjih dveh desetletjih ni presenetljiv. Bolj pa skrbijo kolektivna apatičnost ter primanjkljaja energije in volje, da se kljub slabi igri skuša iztržiti vsaj znosen poraz.
To, kar je srbska izbrana vrsta počela s slovensko reprezentanco, ni bila zgolj učna ura košarke. To je bilo nič drugega kot ponižanje "par excellence" sredi srbske prestolnice, ki mu ljubitelji košarke v deželi na sončni strani Alp še niso bili priča. S takšno popotnico čakati na ponedeljkov odhod v Katovice, kjer bo Slovenija odigrala tekme skupinskega dela letošnjega Eurobasketa, je nekaj, česar si ni želel nihče.
A tudi vsega hudega vajeni privrženci slovenske (reprezentančne) košarke v zadnjem obdobju spremljajo neizbežen potop nečesa, kar se je še tri ali štiri leta nazaj zdelo (ne)mogoče. Od reprezentance, ki je pred osmimi leti z osvojitvijo naslova evropskega prvaka v Carigradu poskrbela za daleč največji slovenski uspeh v kolektivnih športih, smo prišli do točke, ko taista Slovenija postopoma, a zagotovo postaja posmeh košarkarske Evrope. Slednja je še do nedavna z globokim spoštovanjem govorila o Luki Dončiću, Edu Muriću, bratoma Goranu in Zoranu Dragiću, Jaki Blažiču itn.
Zdaj pa so košarkarji, ki so bili najbolj zaslužni za evropski naslov iz leta 2017, deležni hudih kritik, zbadljivk in celo omalovaževanja v javnosti. Le vodstvo Košarkarske zveze Slovenije ostaja že lep čas v nespremenjeni zasedbi. Očitno prepričano samo in zgolj v svoj prav z uničujočimi potezami tlakuje pot v pogubo naslednji generaciji, ki bo tvorila jedro slovenske izbrane vrste v prihodnje.
Zatorej, predsednik Matej Erjavec in druščina, ščepec samokritike vam ne bi škodil. Bojimo se, da ste s svojimi nemalokrat nelogičnimi potezami in odločitvami že pošteno uničili in še uničujete vse doslej priigrano oziroma prigarano na parketu od zgoraj omenjenih protagonistov. Če nič drugega, poskusite vsaj rešiti to, kar se še rešiti dá...
