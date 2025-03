Zamenjal dres z legendo, nato udaril nasprotnika: Če me on udari prvi ...

Luka Dončić je končno ujel ritem in na zadnjih tekmah igra vse bolje. Kljub novi tekmi, na kateri je presegel mejo 30 točk, pa so njegovi Lakersi izgubili proti Chicago Bullsom. Na domačem terenu so ga spremljali nogometna legenda, trije zelo srečni Slovenci in nepopustljivi sodniki, s katerimi je veliko govoril.