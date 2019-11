Zamenjava na vrhu: Lakersi najbolj nepriljubljena ekipa v ZDA

Clippersi z Leonardom (levo) so nepriljubljeni le v domači Kaliforniji, medtem ko ime LeBrona Jamesa in Lakersov odmeva po vseh koncih države.

Na spletni strani Sportsinsider.com se sprašujejo, če je zmagoviti začetek nove sezone Los Angeles Lakersov , ki so na sedmih tekmah izgubili le enkrat, Jezernike že povsem vrnil na mesto, ki jim na ameriškem športnem zemljevidu zgodovinsko pripada. Udarni tandem, ki ga z LeBronom Jamesom sestavlja bivši zvezdnik New Orleans Pelicansov Anthony Davis , zaenkrat melje (skoraj) vse pred seboj, potem ko 16-kratni prvaki lige NBA v minuli sezoni samo s "Kraljem" v svojih vrstah niso uspeli prebiti v končnico, na katero čakajo že od leta 2013.

Zdaj se jih omenja kot ene glavnih kandidatov da prekinejo prevlado Golden State Warriorsov v zahodni konferenci, pri Sportsinsider.compa so v analizi 100.000 tvitov vse od začetka nove sezone ugotovili, da so Lakersi res povsem na vrhu, a tudi na lestvici nepriljubljenosti.

LAKERS

V Kaliforniji na vrhu Clippersi

Naziv najbolj nepriljubljene ekipe so v preteklih sezonah praviloma držali njihovi kalifornijski tekmeci Warriorsi, ki pa jih po selitvi v San Francisco in poškodbi prvega zvezdnika Stephena Curryja očitno čaka zelo težko delo, če bodo želeli ponoviti uspehe iz minulih sezon. V 34 od 50 zveznih državah je zdaj na vrhu nekdo drug: Lakersi so najbolj nepriljubljeni, medtem ko v Kaliforniji, zanimivo, navijači najbolj ne marajo mestnih tekmecev Jezernikov, z najkoristnejšim igralcem minulega finala Kawhijem Leonardom prav tako močno okrepljenih Los Angeles Clippersov.

Warriorsi so še vedno zelo nepriljubljeni v Ohiu in okolici, najbrž predvsem zaradi tega, ker so lokalnemu junaku Jamesu in njegovim Cleveland Cavaliersom preprečili osvojitev več šampionskih prstanov. Ne marajo jih niti v New Jerseyju, Georgii, Tennesseeju, Kentuckyju, Indiani, Michiganu, Wisconsinu, Iowi, Kansasu in Koloradu.

WARRIORS

Losangeleški Jezerniki so očitno zelo nepriljubljeni tudi v bližnjem Sacramentu, ekipa Kings se je iz ugotovitev Sportsinsider.comže pošalila in objavila svoj zemljevid, na katerem Lakerse sovraži vsa država.

"To je čudno. Tako je videti naš (zemljevid, op. a.),"so zapisali na Twitterju.