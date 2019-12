Žan Mark Šiško: To je zame in za mojo kariero velik korak naprej

Žan Mark Šiško je tudi uradno nov član Bayerna, ki uspešno igra v nemškem državnem prvenstvu in v elitni evropski ligi (Evroliga). Bavarski klub ima šest zmag in 10 porazov v osemnajstčlanski Evroligi in je na 14. mestu, trener moštva je Črnogorec Dejan Radonjić. V uradni izjavi za uradno klubsko spletno stran je Ljubljančan, ki je od četrtka v bavarski prestolnici, dejal: "Rad bi se vsem zahvalil, zelo sem zadovoljen, da sem podpisal pogodbo s FC Bayernom. To je zame in za mojo kariero velik korak naprej, čeprav vem, da se moram še veliko naučiti. Potrudil se bom, da pokažem vse, kar znam."