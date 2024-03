'Zanašati se na to, da bosta Luka In Kyrie vsakič prispevala 100 točk, bi bilo nepošteno'

Slovenski reprezentančni kapetan je 34 točkam dodal še devet skokov in osem podaj, s čimer je bil vnovič prvo ime tekme v American Airlines Centru.

"Včasih se mi zdi, da ljudje pričakujejo, da bosta Luka Dončić in Kyrie Irving vsako tekmo prispevala skupaj 100 točk. To ne bi bilo pošteno do njiju, saj ima vsak igralec pravico do slabšega dne. Drži, da sta to naša glavna protagonista na igrišču, a če želimo sanjati o velikih stvareh, moramo vključiti več igralcev. To smo lepo pokazali na tekmi z Utahom, kjer sta v ospredje stopila tudi novinca Daniel Gafford in P.J. Washington," je po tretji zaporedni zmagi in skoku na šesto mesto zahodne konference dejal strateg Dallasa Jason Kidd.