Zanimiv razplet NBA tržnice: balkanski trojec zamenjal sredine

Ne pomnimo, kdaj je nazadnje "vmesni" (med sezono) prestopni rok v najmočnejši košarkarski ligi na svetu dvignil toliko prahu. Ob že znani šokantni menjavi Luke Dončića, ki je pred dnevi okrepil vrste 17-kratnih prvakov lige NBA iz Los Angelesa, so v zadnjih urah tržnice še nekatera zanimiva imena zamenjala svoje dozdajšnje okolje.

Tako je, denimo, dovčerajšnji branilec Atlanta Hawks Bogdan Bogdanović, za katerim je ena slabših polsezon onkraj Atlantika, prestopil k Los Angeles Clippersom v zameno za Terancea Manna in Bonesa Hylanda. Ob tem so v Kalifornijo poslani še trije izbori drugega kroga nabora. Hawksi so že pred tem v ločeni menjavi k vodilnemu moštvu lige Cleveland Cavaliers poslali D'Andrea Hunterja.

Izkušeni srbski reprezentančni branilec je v dozdajšnjem delu tekmovalnega obdobja 2024/25 dosegal povprečno po 10 točk na tekmo in ob tem dodal še tri skoke in dve podaji, toda v vrstah Clippersov verjamejo, da bo Bogdanović predstavljal dodano vrednost v napadu. Podobna usoda je doletela tudi centra Phoenix Sunsov Jusufa Nurkića, ki je v zameno za Codyja Martina, Vasilija Micića ter izbor prvega in drugega kroga nabora 2026 odšel k Charlotte Hornetsom.

