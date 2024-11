Zanimiva kazen za NBA zvezdnika, ki naj bi bil 'žaljiv in poniževalen'

Charlotte Hornets so v soboto v tesnem obračunu premagali Milwaukee Bucks. Z odločilnimi prostimi meti in 26 točkami je bil najboljši posameznik zmagovalcev LaMelo Ball . Po obračunu je na igrišču v spremstvu novinarke spregovoril o zadnji akciji tekme, ko je zvezdnik Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo z zgrešenim metom zapravil priložnost, da svoje moštvo popelje do zmage.

"Ja, spravili smo se nanj ... 'No homo' ... To smo želeli in pred njegov met smo postavili roko," je dejal. Vodilni možje v pisarnah lige NBA, bolj natančno nekdanji košarkar in sedanji podpredsednik lige ter vodja košarkarskih zadev Joe Dumars, so se pognali v akcijo in prišli do zaključka, da je izraz "No homo" žaljiv in poniževalen.