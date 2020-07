Zapušča 'košarkarski mehurček': Harrell po poti Williamsona

Montrezl Harrellje eden najbolj pomembnih igralcev zasedbe iz mesta angelov in tretji najbolj učinkovit rezervni igralec v tej sezoni. Do marčevske prekinitve po izbruhu pandemije novega koronavirusa je v povprečju dosegal 18,4 točke na tekmo. Šestindvajsetletni in 201 cm visoki se bo svojim soigralcem na Floridi lahko znova pridružil po dvodnevni obvezni karanteni, a le pod pogojem, da bo v času svoje odsotnosti vsak dan opravil test na novi koronavirus. V nasprotnem primeru ga čaka obvezna sedemdnevna karantena. V zabavišču Walt Disney v Orlandu bo 22 klubov prekinjeno sezono nadaljevalo 30. julija. Najprej bodo na sporedu tekme rednega dela, klasična končnica pa bo na sporedu med 17. avgustom in najkasneje do 13. oktobra.