Zaradi Dončića Divac in Stojaković pod velikim pritiskom

Izvršni odbor kluba, na čelu katerega jeVivek Ranadive, indijski poslovnež in milijonar, tudi solastnik NBA moštva Sacramento Kings in obenem klubski predsednik, ni zadovoljen z rezultati. Sacramento je šele na 12. mestu zahodne konference in precej daleč od končnice. Letos se jim bo zelo težko uspelo prebiti med osmerico klubov v konferenci, ki se bo borila v zaključnih bojih lige NBA.

bagley

Tako je na "udaru" menedžer kluba, sicer sijajni nekdanji center Vlade Divac, ki je že "utrujen" od poslušanja očitkov odgovornih, predvsem na račun izbora na NBA naboru leta 2018. Divcu namreč Ranadive očita, da je naredil veliko napako, ker se je odločil in izbral kot številko dve na naboru leta 2018 Marvina Bagleyja III, ne pa Luko Dončića(ki je bil izbran kot tretji s strani Atlante, a nato prodan v Dallas). Bagley je v drugi sezoni precej pogosto na seznamu poškodovanih in je odigral le 13 tekem. Kot piše novinar Shams Charania, je Ranadive pogosto v kontaktu z Divcem in njegovim pomočnikom Predragom Stojakovićem in zna pogosto izraziti svoje nezadovoljstvo predvsem s telefonskimi sporočili.

doncic

Kingsi naj bi vložili veliko napora v iskanje informacij in t.i. "scouting", kar se tiče Dončića in vodstvo kluba se je zavzemalo za to, da izberejo slovenskega košarkarja, a je bil Divac zaskrbljen, kako se bo Dončić ujel z zvezdnikom moštva De'Aaronom Foxom in je verjel, da je boljša izbira center Bagley (211 cm). Še bolj zanimivo je to zato, ker Divac zelo dobro pozna evropske košarkarje in prav zato je moral tudi poznati Dončićevo kvaliteto in vrednost. Kajti slovenski košarkar je letos že na širšem seznamu kandidatov za najkoristnejšega igralca lige (MVP), medtem ko Fox in seveda tudi Bagley, nista v tej kategoriji.