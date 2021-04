Zaradi smrti temnopoltega Američana prestavljen obračun Minnesote in Brooklyna

V ZDA od nedelje odmeva smrt 20-letnega Daunteja Wrighta, potem ko ga je ubila policistka med prometno kontrolo v predmestju Minneapolisa Brooklyn Center. Tam so v nedeljo izbruhnili nemiri, ki se še vedno nadaljujejo. "V luči tragičnih dogodkov v Minneapolisu je obračun med Minnesoto in Brooklynom odpovedan. Odločitev je padla po posvetu vodstva lige NBA z moštvom Minnesote ter predstavniki lokalne skupnosti," je v izjavi za javnost zapisala liga NBA. "Iz spoštovanja do lokalne skupnosti smo se po tragičnih dogodkih v Brooklyn Centru ter smrti Daunteja Wrighta odločili prestaviti obračun Minnesota Wild - St. Louis Blues. Dvoboj bo odigran 12. maja," so zapisali na uradni spletni strani lige NHL.

V Minneapolisu je sicer že več tednov napeto zaradi sojenja nekdanjemu policistu Dereku Chauvinu, ki je lani maja s klečanjem na vratu zadušil temnopoltega Georgea Floyda. Potem ko so policisti ustrelili Wrighta, pa je prišlo do spopadov med protestniki in policijo.