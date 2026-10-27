Zaslužil je skoraj 200 milijonov evrov, zdaj je v finančnih težavah

Najkoristnejši igralec finala lige NBA leta 2008 in ena največjih zvezd lige na prelomu tisočletja Paul Pierce naj bi se po poročanju ameriških medijev soočal s finančnimi težavami. Čeprav je Pierce v karieri zaslužil okoli 183 milijonov evrov, po lastnih navedbah zdaj težko dohaja plačila preživnine.

Težave so se pojavile sredi pravnega spora z materjo njegovega sina, ki naj bi zahtevala dodatnih približno 34.000 evrov za pravne stroške in 8.500 evrov za sodnega računovodjo, ki bi podrobneje pregledal finance nekdanjega košarkarja.

Zvezdniku je bilo že pred tem naloženo plačevanje približno 7.200 evrov začasne preživnine, poleg tega pa mora za pravne stroške nekdanje partnerice poravnati še okoli 85.000 evrov.