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Zaslužil je skoraj 200 milijonov evrov, zdaj je v finančnih težavah

Los Angeles, 27. 10. 2026 18.43 pred 49 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Paul Pierce

Nekdanji zvezdnik lige NBA Paul Pierce je po lastnih besedah v hudih finančnih težavah. Čeprav je v karieri zaslužil okoli 183 milijonov evrov, je še eden v nizu nekdanjih igralcev lige NBA, ki so po koncu kariere bankrotirali ali se znašli na robu bankrota.

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Najkoristnejši igralec finala lige NBA leta 2008 in ena največjih zvezd lige na prelomu tisočletja Paul Pierce naj bi se po poročanju ameriških medijev soočal s finančnimi težavami. Čeprav je Pierce v karieri zaslužil okoli 183 milijonov evrov, po lastnih navedbah zdaj težko dohaja plačila preživnine.

Težave so se pojavile sredi pravnega spora z materjo njegovega sina, ki naj bi zahtevala dodatnih približno 34.000 evrov za pravne stroške in 8.500 evrov za sodnega računovodjo, ki bi podrobneje pregledal finance nekdanjega košarkarja.

Zvezdniku je bilo že pred tem naloženo plačevanje približno 7.200 evrov začasne preživnine, poleg tega pa mora za pravne stroške nekdanje partnerice poravnati še okoli 85.000 evrov.

Paul Pierce
Paul Pierce
FOTO: Reuters

Pierce zdaj pred sodiščem zatrjuje, da vse težje dohaja svoje finančne obveznosti. Kot je navedel, za preživnino nekdanji partnerki mesečno plačuje približno 17.000 evrov, njegovi osebni in družinski stroški pa znašajo okoli 40.800 evrov. Med njimi je približno 6.800 evrov za varstvo otrok, 4.250 evrov za hrano, 5.950 evrov za restavracije, 2.720 evrov za komunalne storitve, 850 evrov za oblačila in 2.975 evrov za zabavo.

Sodišče zato prosi, naj zavrne zahtevo matere njegovega sina za povračilo dodatnih stroškov odvetnikov in računovodje. Ta namreč trdi, da Pierce ni ustrezno vodil oziroma razkril svojih finančnih evidenc, zato želi, da njegove finance podrobneje pregleda neodvisni strokovnjak.

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Paul Pierce nba

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