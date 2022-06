Zaživel je film o Juretu Zdovcu: Pot domov

Pot domov, igrano-dokumentarni celovečerni potret izjemnega slovenskega košarkarja Jureta Zdovca, so danes premierno predvajali v ljubljanskem Kinu Šiška. V filmu zgodbo pripovedujeta Zdovc in nekdanji novinar in komentator TV Slovenije Miha Žibrat, ki je umrl prejšnji teden.

Zdovc je sredi osamosvojitvene vojne za Slovenijo na evropskem prvenstvu v Rimu leta 1991 igral za ekipo Jugoslavije. Tedaj se je moral odločiti, ali bo ostal del jugoslovanske reprezentance ali pa se bo odrekel zlati medalji. Spregovoril tudi Dušan Ivković Zgodbo o življenjski odločitvi, ki je zaznamovala njegovo igralsko kariero, pripovedujeta z Miho Žibratom, s katerim se podata po poti spominov. Skupaj obiščeta nekdanje soigralce iz Rima, Žarka Paspalja, Dina Rađo in Tonija Kukoća, ter njihovega trenerja Dušana Ivkovića. Slednji je spregovoril v enem zadnjih intervjujev pred smrtjo. Zmago Sagadin, Božidar Maljković, Janez Drvarič, Peter Vilfan, prijatelji, sorodniki in ostali osvetljujejo Juretovo trnovo športno pot. Filmska ekipa si je pomagala tudi z igranimi sekvencami, kjer v vlogi Zdovca in Žibrata nastopata slovenska igralca Luka Bokšan in Jure Lajovic. icon-expand Premiera filma Pot Domov Jure Zdovc FOTO: Luka Kotnik Jure Zdovc je bil kot drugi Slovenec za Ivom Danevom leta 2020 vključen v hram slavnih Mednarodne košarkarske zveze, pet let prej pa v slovenski Hram športnih junakov. Zasluge za nastanek slednjega ima tudi Miha Žibrat, ki je bil deset let predsednik Društva športnih novinarjev Slovenije. Zdovc je poleg evropskih in državnih klubskih naslovov osvojil srebro na olimpijskih igrah leta 1988 v Seulu, zlato na svetovnem prvenstvu leta 1990 v Argentini ter zlato leta 1989 na domačem evropskem prvenstvu. Zlata za naslov leta 1991 v Italiji ni prejel, ker je pred polfinalno tekmo zapustil prvenstvo. Kopijo zlate medalje je dobil na poslovilni tekmi leta 2005. Po končani športni poti je postal uspešen trener in je bil tudi dvakrat selektor slovenske reprezentance. Film je nastal v produkciji studia Art 7 video scenarista in režiserja Aleša Žemlje v koprodukciji z RTV Slovenijo in finančno pomočjo Slovenskega filmskega centra.