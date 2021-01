Slovenke so se zbrale v Ljubljani: odločene, da potrdijo vozovnico za EP

Reprezentantke je na zboru prvi pozdravil Slavko Duščak, ki bo ob odsotnosti Damirja Grgića tokrat poveljeval slovenski zasedbi. Dekleta so se razveselila vnovičnega snidenja, si izmenjala nekaj besed, zvečer pa jih v dvorani Stožice čaka prvi trening. Do četrtkove uvodne tekme z Bolgarijo bo reprezentanca predvidoma opravila osem treningov.

"Zelo sem vesela, da smo se z dekleti znova zbrale. V prejšnjem kvalifikacijskem ciklu smo opravile dobro delo in upam, da to potrdimo tudi na domačem parketu, zmagamo ti dve tekmi ter se uvrstimo na evropsko prvenstvo. Igralke smo v boljšem tekmovalnem ritmu kot novembra in pričakujem, da bomo dobro klubsko formo prenesle tudi v reprezentanco. To, da z nami ni selektorja, bo resda neka nova izkušnja, a punce imamo svoje kvalitete in z ostalimi trenerji bomo stopili skupaj ter nadomestili delo glavnega trenerja,"je na zboru povedala ena od nosilk igre Teja Oblak.

Zala Friškovec je dodala: "Ravno zaradi tega, ker sem novembrsko akcijo izpustila, sem toliko bolj nestrpno pričakovala, da se reprezentanca spet zbere. Tako kot vedno je vzdušje odlično. Prepričana sem, da je pred nami uspešen teden. Cilj je jasen. Gremo po dve zmagi in dokončno potrditev uvrstitve na evropsko prvenstvo. Kar se moje forme tiče, lahko rečem, da sem zadovoljna z zadnjimi predstavami. Je pa formo potrebno vzdrževati in upam, da bo tako dobro šlo tudi na teh dveh tekmah."

Pot na evropsko prvenstvo prepreči le še čudež

Nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bosta med 17. in 27. junijem gostila španska Valencia in francoski Strasbourg, si bodo zagotovile zmagovalke vseh devetih kvalifikacijskih skupin ter pet najboljših drugouvrščenih reprezentanc. Šest skupin je sestavljenih s po štirimi ekipami, tri skupine pa tvorijo po tri reprezentance. Rezultati s četrtouvrščeno reprezentanco v skupini se pri določanju najboljših petih drugouvrščenih reprezentanc ne bodo upoštevali. Na prvenstvo so že uvrščene Belgija, Srbija in Švedska ter kot gostiteljici Francija in Španija.

Na lestvici kvalifikacijske skupine A s štirimi zmagami vodijo Slovenke, po dve zmagi in dva poraza so zbrale Grkinje in Bolgarke, zadnje Islandke pa še niso okusile slasti zmage. Slovenska reprezentanca je tako pred zadnjim kvalifikacijskim ciklom z eno nogo že uvrščena na evropsko prvenstvo leta 2021, saj bi ji morebitni tretji zaporedni nastop na prvenstvu stare celine lahko preprečil le še čudežni razplet na preostalih tekmah v ljubljanskih Stožicah.

Kvalifikacije za EP ženske 2021, skupina A:

5. kolo – četrtek, 4. februar 2021

ob 16.15 – Slovenija – Bolgarija (prenos na Kanalu A in VOYO)

ob 19.15 – Islandija – Grčija

6. kolo – sobota, 6. februar 2021

ob 17.00 – Slovenija – Islandija (prenos na Kanalu A in VOYO)

ob 20.00 – Bolgarija – Grčija