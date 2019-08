ZDA brez usmiljenja proti Avstralcem pred več kot 50.000 gledalci v Melbournu

Čeprav je na papirju reprezentanca ZDA na pripravljalni teki v sklopu priprav na svetovno prvenstvo na Kitajskem (začne se 31. avgusta s prenosi na Kanalu A in VOYO) prišla do gladke zmage nad Avstralci, pa tekma ni bila tako enostranska, kot se zdi na prvi pogled. Avstralci so namreč na začetku drugega polčasa celo povedli s 45:44, nato pa so Američani vzeli vajeti v svoje roke in odločilno razliko naredili v tretji četrtini, ki so jo dobili z 32:18. "Način, na katerega smo odgovorili v drugem polčasu, kaže karakter naše ekipe," je po tekmi razlagal eden od nosilcev igre Donovan Mitchell."Igrali smo pred več kot 50.000 gledalci, razumljivo je, da je bila prisotna živčnost, fantje so bili nabrušeni za igro. Toda ko smo se ustalili in začeli igrati našo košarko, smo pokazali dobro igro," je dodal Mitchell, ki se je tokrat zaustavil pri 13 točkah in bil tretji strelec ZDA. Med Walkerja (23 točk) in Mitchella se je vrinil še Myles Turner s 15 točkami in 14 skoki. Kar šest ameriških košarkarjev je vpisalo dvomestno število točk.