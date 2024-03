Zdaj gre zares, Cedevito Olimpijo čaka izjemno pomembna tekma proti Zadru

Slovenskim prvakom bodo nasproti stali neposredni tekmeci v boju za boljše izhodišče pred končnico, ob tem pa ima Zadar pred sobotno tekmo zmago manj od Cedevite Olimpije. To pomeni, da se bosta moštvi najverjetneje srečali tudi v četrtfinalu in prednost domačega terena bi lahko bila ključna za napredovaje. Na prvem medsebojnem obračunu sezone v Stožicah so Zadarčani slavili z rezultatom 79:73.

Zmaji so v Zadar odpotobali brez Shawna Jonesa, ki je v Ljubljani ostal zaradi bolečin v hrbtu in Luke Ščuke, ki še vedno okreva po poškodbi roke."Zadar je izredno izkušena ekipa, odlično vodena, in že vrsto let igra skupaj pod vodstvom istega trenerja. Pokazali so se kot trd tekmec, nenazadnje tudi v Stožicah, zato se zavedamo, da je pred nami zahtevna tekma. V Zadar gremo z ambicijo, da se na igrišču predstavimo v čim boljši luči," je pred odhodom v Dalmacijo dejal trener Cedevite Olimpije, Zoran Martić.

Ljubljanski košarkarji bodo skušali v Zadru prekiniti niz dveh zaporednih porazov. Najprej so Zmaji gostovali v Beogradu, kjer so proti evroligaškemu Partizanu izgubili z rezultatom 102:110, minuli konec tedna pa je bila od Ljubljančanov v Stožicah z rezultatom 80:72 boljša Budućnost.

Zadar je na drugi strani po tekmovalnem premoru v regionalni ligi odigral dve tekmi, obe na domačem parketu, in zabeležil dve zmagi. V 21. krogu je bil v dalmatinskem obračunu z rezultatom 77:61 boljši od Splita, pred malo več kot tednom dni pa je ekipa, ki jo s klopi vodi Danijel Jusup, premagala še Igokeo (74:59). Zadar je trenutno tudi prvouvrščeno moštvo hrvaškega državnega prvenstva, na 24 tekmah rednega dela sezone je zaenkrat zabeležil 22 zmag. Pred tremi tedni je Zadar osvojil tudi naslov hrvaškega pokalnega prvaka.

Hrvaško moštvo ima v svojih vrstah tudi najbolj učinkovitega igralca regionalne lige v tej sezoni. Luka Božić namreč v povprečju dosega 21,0 točk, 8,2 skoka in 5,9 asistenc na tekmo. Prav Božić je bil na prvem medsebojnem obračunu med Cedevito Olimpijo in Zadrom tudi najbolj razpoložen igralec svoje ekipe, saj je v statistiko vpisal kar 32 točk.