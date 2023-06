Zdaj gre zares, Slovenke EP odpirajo proti Otočankam

16 najboljših ženskih evropskih košarkarskih reprezentanc je dočakalo začetek 39. evropskega prvenstva. Na prvenstvu stare celine bodo četrtič zapored zaigrale tudi naše košarkarice. Na svojem prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno 10. mesto. 10. so bile tudi pred dvema letoma, ko sta EuroBasket gostili Španija in Francija. Slovenke se bodo na uvodu pomerile z Veliko Britanijo.

icon-expand Slovenija proti Veliki Britaniji še ni odigrala uradne medsebojne tekme. FOTO: Aljoša Kravanja

Živahno ljubljansko dogajanje na parketu dvorane Stožice se bo začelo ob 12.15, ko se bosta pomerili Slovaška in Madžarska. Ob 15.00 bo na sporedu še druga tekma skupine D med Turčijo in Srbijo, ob 18.00 pa bo nastopil čas za Slovenke, ki bodo igrale proti tekmicam iz Velike Britanije. V večernem obračunu se bosta ob 20.45 srečali še Nemčija in Francija. Slovenke so v zadnjih dneh dodobra preizkusile koše v dvorani Stožice in v odličnem vzdušju z optimizmom zrejo proti prvim tekmicam na prvenstvu.

Slovenija in Velika Britanija še nista odigrali uradne medsebojne tekme. Pravzaprav sta se pomerili le na prijateljski tekmi v Trbovljah leta 2019, ko so Slovenke zmagale 97:87. Tudi sicer sta reprezentanci z najmanj odigranimi tekmami na evropskih prvenstvih. Britanke so jih do letos odigrale 23, Slovenke le 11. Če primerjamo aktualni reprezentančni zasedbi, so tekmice Slovenk bolj izkušene. V povprečju namreč štejejo 27 let, medtem ko Slovenke 24 let.

To bo reprezentanca Velike Britanije, ki ni redna udeleženka velikih tekmovanj. Tako je denimo na evropskem prvenstvu leta 2013 bila deveta, dve leti kasneje 20., nato pa na prvenstvu 2017 ni zaigrala. Leta 2019 je bila hit prvenstva v Srbiji in osvojila končno četrto mesto, pred dvema letoma pa znova ostala brez vozovnice za EuroBasket. Na letošnje prvenstvo so se Britanke uvrstile kot ena najboljših drugouvrščenih ekip kvalifikacij, v katerih so zbrale tri zmage in tri poraze.

icon-expand Georgios Dikaioulakos FOTO: KZS

"Končno bomo dočakali dan, ki ga vse reprezentance že od začetka priprav nestrpno pričakujemo. Prvenstvo začenjamo s tekmo proti Veliki Britaniji. Gre za ekipo, ki je fizično zelo močna. Naša osnovna naloga bo, da nadziramo skok ter na splošno bitko v raketi in pod obema obročema. Upamo, da nam bodo navijači dali dodaten veter v hrbet in bomo prvenstvo začeli z zmago, ki si jo vsi neizmerno želimo," pravi selektor Slovenije Georgios Dikaioulakos.

Skupina C se bo v takoimenovanem repesažu križala s skupino D, ki bo prav tako igrala v Stožicah in v kateri so Srbija, Turčija, Slovaška in Madžarska.