Zdaj je uradno: Dončić ne bo osvojil nagrade MVP

Po mnenju odločevalcev so bili trije najboljši košarkarji v rednem delu sezone 2025/26: Victor Wembanyama , Nikola Jokić in Shai Gilgeous-Alexander . Stavnice največ možnosti pripisujejo košarkarju Oklahome, ki bi tako ubranil naziv iz prejšnje sezone, ko je s soigralci osvojil tudi prstan. Letos mu v konferenčnem finalu Zahoda nasproti stoji ekipa San Antonio Spurs, ki jo vodi izjemni Victor Wembanyama . Mladi Francoz je že v svoji tretji sezoni v najmočnejši košarkarski ligi pokazal ves svoj neomajni talent in se tako uvrstil v elitno družbo najboljših. Tretji kandidat je trikratni prejemnik nagrade Jokić, ki pa je z Denverjem v končnici klonil že na prvi oviri v obliki ekipe Minnesota Timberwolves.

Kljub temu da naj bi se upoštevale zgolj predstave v rednem delu sezone, je najslabše varovana skrivnost lige NBA, da gre ponavadi prednost igralcu, ki mu najbolje kaže v končnici. Prav zaradi tega glavni kandidat ostaja aktualni MVP, že dolgo pa je jasno, da nagrade ne bo prejel Luka Dončić. Kljub izjemni strelski formi, Slovenec je bil z dobrimi 33 točkami najboljši strelec lige, se ni uvrstil na ožji spisek kandidatov.

Spomnimo, Dončić je letos odigral 64 tekem, kar po pravilih ni dovolj za kandidaturo; pravila velevajo, da jih mora košarkar odigrati vsaj 65. Vodstvo lige pa je Ljubljančanu zaradi izrednih okoliščin, decembra je dve srečanji izpustil zaradi rojstva hčerke, vendarle dopustilo, da vloži kandidaturo za najbolj prestižno individualno nagrado v košarkarskem svetu.