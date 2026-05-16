Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Zdaj je uradno: Dončić ne bo osvojil nagrade MVP

Los Angeles, 16. 05. 2026 18.58 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Luka Dončić

Vodstvo lige NBA je obelodanilo, kdaj bodo podelili nagrado za najkoristnejšega igralca rednega dela. To bodo storili v noči z nedelje na ponedeljek, pred odločilno tekmo konferenčnega polfinala med Pistonsi in Kavalirji. Na žalost slovenske košarkarske javnosti na spisku treh kandidatov ni Luke Dončića.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po mnenju odločevalcev so bili trije najboljši košarkarji v rednem delu sezone 2025/26: Victor Wembanyama, Nikola Jokić in Shai Gilgeous-Alexander. Stavnice največ možnosti pripisujejo košarkarju Oklahome, ki bi tako ubranil naziv iz prejšnje sezone, ko je s soigralci osvojil tudi prstan. Letos mu v konferenčnem finalu Zahoda nasproti stoji ekipa San Antonio Spurs, ki jo vodi izjemni Victor Wembanyama. Mladi Francoz je že v svoji tretji sezoni v najmočnejši košarkarski ligi pokazal ves svoj neomajni talent in se tako uvrstil v elitno družbo najboljših. Tretji kandidat je trikratni prejemnik nagrade Jokić, ki pa je z Denverjem v končnici klonil že na prvi oviri v obliki ekipe Minnesota Timberwolves.

Preberi še Liga je ugodila prošnji Dončića: Slovenec bo lahko kandidiral za MVP

Kljub temu da naj bi se upoštevale zgolj predstave v rednem delu sezone, je najslabše varovana skrivnost lige NBA, da gre ponavadi prednost igralcu, ki mu najbolje kaže v končnici. Prav zaradi tega glavni kandidat ostaja aktualni MVP, že dolgo pa je jasno, da nagrade ne bo prejel Luka Dončić. Kljub izjemni strelski formi, Slovenec je bil z dobrimi 33 točkami najboljši strelec lige, se ni uvrstil na ožji spisek kandidatov. 

Spomnimo, Dončić je letos odigral 64 tekem, kar po pravilih ni dovolj za kandidaturo; pravila velevajo, da jih mora košarkar odigrati vsaj 65. Vodstvo lige pa je Ljubljančanu zaradi izrednih okoliščin, decembra je dve srečanji izpustil zaradi rojstva hčerke, vendarle dopustilo, da vloži kandidaturo za najbolj prestižno individualno nagrado v košarkarskem svetu.

luka dončić liga nba mvp shai jokić wembenyama

Posnetek dolg devet minut: NBA košarkar prejel 53 udarcev v glavo v sezoni

24ur.com Na prvi skupni šov Dončića in Irvinga bo treba še počakati
24ur.com Dončić prvi strelec in drugi podajalec Eurobasketa
24ur.com Kdaj se bo na parket vrnil Luka Dončić?
Moskisvet.com Zato Luka Dončić ne bo smel igrati na Hrvaškem
24ur.com Sekulić: O Dončiću ne vemo še ničesar
24ur.com Bo Dončić kljub poškodbi vendarle lahko kandidiral za nagrado MVP?
24ur.com Trener Dallasa že hvali Dončića: Kdor bo zamudil njegovo krstno sezono, mu je lahko že sedaj žal!
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti
Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
zadovoljna
Portal
Njega ljubi zvezdnica serije Gorski zdravnik
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
vizita
Portal
Prebudila se je iz kome le dva dni pred poroko
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
cekin
Portal
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
moskisvet
Portal
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
dominvrt
Portal
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
okusno
Portal
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
voyo
Portal
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713