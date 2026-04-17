Zdaj je uradno: Jezerniki brez Dončića vsaj do 1. maja

Ljubljančan, ki je bil kljub poškodbi najboljši strelec rednega dela lige s povprečjem 33,5 točke, si je v četrtek skupaj s teniškim asom Novakom Đokovićem v Madridu ogledal košarkarsko tekmo. Luka Dončić se je po poškodbi 4. aprila na tekmi proti Oklahomi odpravil tostran Atlantika in v Španiji opravil zdravljene poškodbe stegenske mišice s posebno inovativno metodo.

V košarkarskem zakulisju je zaokrožila novica, da se bo na veliko sceno vrnil na četrti tekmi prvega kroga končnice, čeprav ima medijska mreža ESPN ob navedbi Dončića kot pričakovan datum vrnitve po poškodbi zapisan 1. maj. Takrat naj bi ekipi odigrali morebitni šesti obračun, če ne bo uvodni krog odločen že prej. Uradno je sicer Dončić odsoten za nedoločen čas. Njegov status za prvi krog končnice proti Houstonu tako ostaja še vedno resno vprašljiv.

Trener Lakersov JJ Redick pripravlja moštvo brez Luke Dončića in Austina Reavesa. FOTO: AP

Ker je Austin Reaves prav tako za nedoločen čas odsoten zaradi poškodbe, tudi zanj pričakujejo, da bi se vrnil 1. maja, se bodo jezerniki proti Houstonu morali bolj zanašati na veterana LeBrona Jamesa, Luke Kennard pa bi moral še naprej igrati vidnejšo vlogo.