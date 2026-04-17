Košarka

Zdaj je uradno: Jezerniki brez Dončića vsaj do 1. maja

Los Angeles, 17. 04. 2026 08.27 pred 58 minutami 1 min branja 9

Avtor:
A.V. STA
Luka Dončić

Košarkarji, ki igrajo v severnoameriški ligi NBA, se pripravljajo na prve tekme končnice. Ta se bo začela konec tedna. Los Angeles Lakers v prvem krogu v boju na štiri zmage čakajo Houston Rockets. Jezerniki bodo zdesetkani vstopili v končnico. Poškodovani slovenski zvezdnik Luka Dončić naj bi se po informacijah ESPN vrnil šele 1. maja.

Ljubljančan, ki je bil kljub poškodbi najboljši strelec rednega dela lige s povprečjem 33,5 točke, si je v četrtek skupaj s teniškim asom Novakom Đokovićem v Madridu ogledal košarkarsko tekmo.

Luka Dončić se je po poškodbi 4. aprila na tekmi proti Oklahomi odpravil tostran Atlantika in v Španiji opravil zdravljene poškodbe stegenske mišice s posebno inovativno metodo.

V košarkarskem zakulisju je zaokrožila novica, da se bo na veliko sceno vrnil na četrti tekmi prvega kroga končnice, čeprav ima medijska mreža ESPN ob navedbi Dončića kot pričakovan datum vrnitve po poškodbi zapisan 1. maj. Takrat naj bi ekipi odigrali morebitni šesti obračun, če ne bo uvodni krog odločen že prej.

Uradno je sicer Dončić odsoten za nedoločen čas. Njegov status za prvi krog končnice proti Houstonu tako ostaja še vedno resno vprašljiv.

Trener Lakersov JJ Redick pripravlja moštvo brez Luke Dončića in Austina Reavesa.
FOTO: AP

Ker je Austin Reaves prav tako za nedoločen čas odsoten zaradi poškodbe, tudi zanj pričakujejo, da bi se vrnil 1. maja, se bodo jezerniki proti Houstonu morali bolj zanašati na veterana LeBrona Jamesa, Luke Kennard pa bi moral še naprej igrati vidnejšo vlogo.

Dončić v družbi Đokovića pospremila zmago Reala nad Crveno zvezdo

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

krjola
17. 04. 2026 09.21
kaj imamo mi s tem in zakaj mormo to vedt?
-1
0 1
wsharky
17. 04. 2026 09.18
to se bo čevapov najedel in skupaj z očetom splahnil z pivičko juhuhu
-2
1 3
victini
17. 04. 2026 09.13
Bajsi
-1
1 2
Slash
17. 04. 2026 09.08
Bronny reši nas ! Pokaži da vi iz Črnomlja niste kar tako !
+2
3 1
Diego14
17. 04. 2026 09.06
Zdaj je uradno......Golob nam je lagal 4 leta
+1
4 3
Potouceni kramoh
17. 04. 2026 09.05
Trgovine Hervis po Sloveniji zapirajo vrata.Ni škode saj Slovenci smo bolj za kabap pa burek.
+3
3 0
ivan z Doba
17. 04. 2026 09.04
Tragedija! 😎
+1
2 1
Sl0venc
17. 04. 2026 09.00
A Reaves bo smel igrati?
0 0
MladoSeme
17. 04. 2026 08.56
Ni problema se bo zdej lahko Bronny dokazal 🤣🤣
+0
1 1
