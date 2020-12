Zdaj je uradno: Luka Rupnik okrepil Cedevito Olimpijo

Slovenski košarkarski reprezentant Luka Rupnik je tudi uradno okrepil moštvo Cedevite Olimpije, je sporočil ljubljanski klub na svoji uradni spletni strani. 27-letni Idrijčan je dres zmajev nosil že med letoma 2012 in 2016, s klubom pa je podpisal pogodbo do konca sezone 2021/22. Letošnjo sezono je sicer začel pri češkem Nymburku in se kasneje preselil v špansko Zaragozo, od koder ga je pot vodila v slovensko prestolnico.

Svojo košarkarsko pot je 27-letni Luka Rupnik začel v domači Idriji, leta 2009 pa je oblekel dres ljubljanskega Slovana. Po treh letih na Kodeljevem ga je kariera zanesla v Stožice, leta 2016 pa je odšel v Forco Lleido. Še isto leto je nato oblekel dres Fuenlabrade, kjer je ostal do leta 2019, sezono 2019/20 pa preživel v dresu velikanov iz Antwerpa. Prav v letošnjem letu je z belgijskim moštvom tudi osvojil naslov belgijskega pokalnega prvaka in hkrati postal najkoristnejši igralec belgijskega pokala. Finalni obračun pokala je sklenil s kar 21 točkami, osmimi asistencami, šestimi skoki ter dvema pridobljenima žogama. Za Zaragozo je v sezoni 2020/21 zaigral na šestih tekmah španskega državnega prvenstva in v 12,8 minutah igre v povprečju dosegal 4,5 točke ter 2,7 asistence, v ligi prvakov pa je nastopil na dveh tekmah in v 18 minutah beležil 9,5 točke ter 2,5 asistence. Obenem je eden od stalnih članov slovenske reprezentance, nastopil pa je tudi na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah za EuroBasket 2022. Rupnik vesel vrnitve v 'Zmajevo gnezdo'

"Zelo vesel sem, da se po skoraj petih letih igranja v tujini vračam domov. Ko se je ponudila možnost, da zapustim Zaragozo, smo takoj stopili v kontakt s Cedevito Olimpijo, tako da smo v zadnjih nekaj dneh opravili ogromno pogovorov. Športni direktor Sani Bečirović mi je predstavil ambiciozen projekt, v katerega tudi sam verjamem, po pogovoru z glavnim trenerjem Jurico Golemcem pa sem se hitro odločil. Komaj čakam, da se fantom pridružim na parketu," je ob tem dejal Rupnik. "S podpisom pogodbe z Luko Rupnikom nadaljujemo idejo, ki smo jo izpostavili ob nastanku Cedevite Olimpije, ta ideja pa je, da jedro članske ekipe sestavljajo igralci s slovenskim potnim listom. Luka je odličen organizator igre, ki pozna ljubljansko okolje, tudi igranje v dresu zmajev mu ni tuje. Ne gre pa zanemariti niti dejstva, da se s številnimi igralci, ki so že del naše ekipe, pozna iz reprezentančnih akcij," je pristavil športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.