Zdaj ni več niti odstotka možnosti: Teodosić ostal brez mundiala

"Po pregledu z magnetno resonanco, ki je pokazala raztrganino, lahko z 99-odstotno gotovostjo rečem, da Teodosić ne bo šel z nami na Kitajsko,"je srbsko javnost obvestil selektor Aleksandar Đorđević, ki je tudi trener italijanskega Virtusa iz Bologne, za katerega igra 32-letni kreator srbske igre. Đorđević je sicer še dopustil minimalno možnost, da bi Miloš Teodosićna Kitajskem lahko zaigral, a je vse dvome hitro razblinil kar njun delodajalec Virtus.

"Želel bi se zahvaliti predsedniku (Srbske košarkarske zveze Predragu, op. a.) Daniloviću, selektorju Đorđeviću in profesorju (zdravniku reprezentance Draganu, op. a.) Radovanoviću za njihovo razumevanje in pripravljenost," je dejal izvršni direktor kluba Luca Baraldi. "Dobro vemo, kaj Miloš predstavlja v Srbiji in v reprezentanci, zato nam je zelo žal, ker ga ne bo na Kitajskem, toda zdravje in okrevanje igralca sta vedno na prvem mestu, za to pa bomo poskrbeli mi."

'Poškodb je preveč'

Teodosić naj bi poškodbo zdravil v Evropi, potem ko je nesrečno poškodbo pred dobrim tednom utrpel na beograjskem obračunu z Litvo. V sporočilu za javnost, ki ga je objavil Virtus, piše, da se bo Teodosić v naslednjih dneh mudil v Bologni in bo na voljo strokovnemu štabu Virtusa, ob istem času pa bo nadaljeval s terapijami v tamkajšnjem izokinetičnem centru.

"Imamo številne primere poškodovanih vrhunskih igralcev in zaradi vedno bolj natrpanega urnika moramo biti še toliko bolj previdni. Poškodb je preveč in veliki igralci morajo biti zaščiteni, ker so oni glavni igralci v tej predstavi,"je v izjavi še sporočil Baraldi.

Srbija bo na prvenstvu, ki bo od 31. avgusta do 15. septembra na Kitajskem, igrala v skupini D z Italijo, Angolo in Filipini. Teodosić je z reprezentanco osvojil srebrni kolajni na zadnjih dveh velikih turnirjih, na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru leta 2016 ter na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Španiji. Obakrat so Srbe v finalu nadigrali reprezentanti Združenih držav Amerike. Na evropskem prvenstvu leta 2017 v Turčiji so Srbi s Teodosićem na čelu izgubili v finalu proti Sloveniji.