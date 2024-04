Zasedba Cedevite Olimpije je v Zagrebu na obračunu zadnjega, 26. kola rednega dela lige ABA zabeležila pomembno zmago nad Cibono (97:72). Ljubljančani so napravili korak proti končnemu četrtemu mestu na lestvici, ki še prinaša prednost domačega igrišča v prvem krogu končnice, a bodo morali na končni razplet počakati do zaključka obračuna med Igokeo m:tel in Mego MIS.

Članski kolektiv Cedevite Olimpije je redni del sezone v ligi ABA zaključil z zmago.

Večino dela so Zmaji opravili že v prvem polčasu, ko so najprej zadržano začeli tekmo, nato pa prestavili v višjo prestavo in z nizom 27:5 zaostanek z 18:20 obrnili v vodstvo s 45:25. Domačine so nato le še zadrževali na varni razdalji in se na koncu veselili zaslužene zmage.

S tem so varovanci glavnega trenerja Zorana Martića napravili korak proti končni uvrstitvi na četrto mesto lestvice, ki še prinaša prednost domačega igrišča v prvem krogu končnice. "Vedno je dobro redni del sezone končati z zmago. Mislim, da smo, ne glede na vse probleme, ki jih Cibona ima, odigrali dober del tekme zelo korektno in na koncu zasluženo zmagali. Zdaj se moramo mentalno, fizično in taktično pripraviti na končnico s komer koli in kjer koli, kjer se bo začela," je po zmagoslavju v hrvaški prestolnici dejal strateg Ljubljančanov Martić.

Zoran Martić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ljubljančani bodo morali na končno odločitev o tem, ali bodo imeli v četrtfinalu prednost domačega igrišča, počakati na zaključek sobotne tekme med Igokeo m:tel in Mego MIS, ki bo v Laktaših. V primeru, da Mega izgubi, bodo zmaji zasedli četrto mesto, v primeru, da Mega premaga Igokeo, pa bodo redni del sezone zaključili na petem mestu.

V vsakem primeru pa se bodo slovenski prvaki v boju za polfinale tekmovanja pomerili z beograjskim kolektivom. "Pomembna tekma, zelo pomembna tekma. Predvsem me veseli, da smo imeli pravo energijo, ki nam je na zadnjih nekaj tekmah manjkala. V tekmo smo vstopili s pravo energijo, imeli smo hiter pretok, igra je stekla in mislim, da smo si zmago zaslužili," pa je dodal Jaka Klobučar.

Statistika tekme Cibona - Cedevita Olimpija FOTO: Sofascore.com icon-expand

Pri Cedeviti Olimpiji je največ točk, 20, dosegel Aleksander Šaškov, ob tem pa je v statistiko vpisal še 13 skokov. Alen Omić in Zoran Dragić sta oba dosegla po 14 točk, ob tem pa je Omić zbral še 14 skokov. Dvomestno število točk je dosegel še DJ Stewart, ki se je ustavil pri 10 točkah.