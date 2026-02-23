'Zdaj vemo, kako je treba igrati takšne tekme. Fizično in še enkrat fizično'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Moštvo iz Los Angelesa je proti svojim največjim tekmecem z vzhoda stik držalo v prvi četrtini, že do odmora pa so gostje pobegnili in si nabrali deset točk naskoka.

Luka Dončić vs Boston FOTO: Sofascore.com

Tudi v nadaljevanju večjih težav pri ohranjanju te prednosti niso imeli. To je bila druga zmaga Bostona proti Lakers v sezoni, decembra je bil v domači dvorani boljši s 126:105, a sta takrat manjkala tako Luka Dončić kot LeBron James.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Jezerniki so le enkrat to sezono dosegli manj kot 89 točk, in sicer 21. decembra proti LA Clippers, ko so izgubili z 88:103. Dončić je v 32:31 minute na parketu dosegel 25 točk, iz igre pa je zadel devet od 22 metov, od tega štiri od sedmih za tri točke. Proste mete je metal polovično uspešno (3:6).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V statistiko je vpisal pet skokov, tri podaje in eno blokado, izgubil je dve žogi. "Zelo enostavna razlaga za neuspeh proti Bostonu. Odigrali smo premalo fizično v obeh smereh in bili za to kaznovani s prepričljivim porazom," je po neuspehu proti večnim rivalom iz Bostona za ESPN povedal prvi strelec gostiteljev, ki je tekmo dobro začel, a slabše nadaljeval.

"Moral bi biti boljši. Met je bil slab, a za to gredo zasluge predvsem tekmecem, ki so ves čas vršili pritisk, bili ves čas na robu prekrška, mi pa se nismo znašli prav dobro v takšni igri," je še priznal Dončić, ki bo konec tega meseca dopolnil 27 let.

Los Angeles Lakers vs Boston Celtics FOTO: Sofascore.com

"Bostonu gredo čestitke za pravo "moško" predstava. Bili so odlični v obeh smereh. Predvsem njihova obramba je naredila posel. Šele drugič v sezoni smo ostali pod mejo 90 doseženih točk. To pove vse," je za ESPN dodal zlati slovenski košarkarski deček in še enkrat poudaril, da je bila tekma s kelti prava priprava na končnico.

Luka Dončić FOTO: AP

"Takrat bodo vse tekme bolj ali manj takšne. Pokazali so nam, kako se z agresivnostjo pride do želenega cilja. Nismo bili pripravljeni na to," je še enkrat priznal Dončić in podčrtal da trio Austin Reaves - LeBron James in Luka Dončić še ne funkcionira najbolje.

"Trudimo se, stvari se izboljšujejo, toda potrebno je vedeti, da smo med sezono le malo tekem odigrali skupaj. Ves čas nas spremljajo poškodbe. Zavedamo se, kako pomembni smo za ekipo in kakšen vpliv imamo, zato moramo dati od sebe še več. V obeh smereh. Jaz kot prvi," je zgodbo tekme z Bostonom zaključil Dončić. Naslednji dvoboj Dončića in soigralce čaka v noči s torka na sredo, ko bodo gostili Orlando Magic. Izid, liga NBA, redni del:

Los Angeles Lakers - Boston Celtics 89:111 (28:28, 22:32, 21:24, 18:27)

Luka Dončić 25 (9:22 iz igre, 4:7 za tri, prosti meti 3:6, 5 skokov, 3 podaje, 1 blokada, 2 izgubljeni žogi v 33 minutah).