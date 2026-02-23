Naslovnica
Košarka

'Zdaj vemo, kako je treba igrati takšne tekme. Fizično in še enkrat fizično'

Los Angeles, 23. 02. 2026 06.53 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Košarkarji Boston Celtics so v ligi NBA v gosteh premagali Los Angeles Lakers s 111:89. Slovenski as Luka Dončić je v slabih 33 minutah igre za jezernike, ob slabem odstoku zadetih metov, dosegel 25 točk, pet skokov in tri asistence, njegov soigralec LeBron James pa je na 1600. tekmi v NBA presegel mejo 43.000 točk. Gostitelji so bili v prvem polčasu še zraven, nadaljevanje pa je bilo povsem v znamenju razigranih keltov.

Moštvo iz Los Angelesa je proti svojim največjim tekmecem z vzhoda stik držalo v prvi četrtini, že do odmora pa so gostje pobegnili in si nabrali deset točk naskoka. 

Luka Dončić vs Boston
Luka Dončić vs Boston
FOTO: Sofascore.com

Tudi v nadaljevanju večjih težav pri ohranjanju te prednosti niso imeli. To je bila druga zmaga Bostona proti Lakers v sezoni, decembra je bil v domači dvorani boljši s 126:105, a sta takrat manjkala tako Luka Dončić kot LeBron James

Jezerniki so le enkrat to sezono dosegli manj kot 89 točk, in sicer 21. decembra proti LA Clippers, ko so izgubili z 88:103. Dončić je v 32:31 minute na parketu dosegel 25 točk, iz igre pa je zadel devet od 22 metov, od tega štiri od sedmih za tri točke. Proste mete je metal polovično uspešno (3:6). 

V statistiko je vpisal pet skokov, tri podaje in eno blokado, izgubil je dve žogi. "Zelo enostavna razlaga za neuspeh proti Bostonu. Odigrali smo premalo fizično v obeh smereh in bili za to kaznovani s prepričljivim porazom," je po neuspehu proti večnim rivalom iz Bostona za ESPN povedal prvi strelec gostiteljev, ki je tekmo dobro začel, a slabše nadaljeval. 

"Moral bi biti boljši. Met je bil slab, a za to gredo zasluge predvsem tekmecem, ki so ves čas vršili pritisk, bili ves čas na robu prekrška, mi pa se nismo znašli prav dobro v takšni igri," je še priznal Dončić, ki bo konec tega meseca dopolnil 27 let. 

Los Angeles Lakers vs Boston Celtics
Los Angeles Lakers vs Boston Celtics
FOTO: Sofascore.com

"Bostonu gredo čestitke za pravo "moško" predstava. Bili so odlični v obeh smereh. Predvsem njihova obramba je naredila posel. Šele drugič v sezoni smo ostali pod mejo 90 doseženih točk. To pove vse," je za ESPN dodal zlati slovenski košarkarski deček in še enkrat poudaril, da je bila tekma s kelti prava priprava na končnico. 

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

"Takrat bodo vse tekme bolj ali manj takšne. Pokazali so nam, kako se z agresivnostjo pride do želenega cilja. Nismo bili pripravljeni na to," je še enkrat priznal Dončić in podčrtal da trio Austin Reaves - LeBron James in Luka Dončić še ne funkcionira najbolje. 

"Trudimo se, stvari se izboljšujejo, toda potrebno je vedeti, da smo med sezono le malo tekem odigrali skupaj. Ves čas nas spremljajo poškodbe. Zavedamo se, kako pomembni smo za ekipo in kakšen vpliv imamo, zato moramo dati od sebe še več. V obeh smereh. Jaz kot prvi," je zgodbo tekme z Bostonom zaključil Dončić. 

Naslednji dvoboj Dončića in soigralce čaka v noči s torka na sredo, ko bodo gostili Orlando Magic.

Izid, liga NBA, redni del:
Los Angeles Lakers - Boston Celtics 89:111 (28:28, 22:32, 21:24, 18:27)
Luka Dončić 25 (9:22 iz igre, 4:7 za tri, prosti meti 3:6, 5 skokov, 3 podaje, 1 blokada, 2 izgubljeni žogi v 33 minutah).

košarka nba lakers los angeles dončić

Dallas do zmage v Indianapolisu, ki ohranja (teoretične) upe za končnico

Dončić z Lakersi nemočen proti Bostonu

Perrun
23. 02. 2026 08.42
Pa saj je vedno isto? Ko je naproti dobra ekipa, pač zgubijo. Saj je že celo sezono tako. Zakaj bi bilo kaj drugače? Pa da ne bo pomote, Dončić je dober igralec, ampak ni to MVP in šampionska ekipa. Sodijo pa (ravno še) v top 1/3 ekip v ligi.
Odgovori
0 0
Miran1960
23. 02. 2026 08.35
Glede na to koliko so plačani je odstotek metov katastrofa. Da pa komaj sedaj pogruntaš, da je treba igrat fizično je naravnost smešno.
Odgovori
0 0
Umbrela
23. 02. 2026 08.31
P.....a ko de prvič igrajo , zdaj pa vejo kako je treba proti takim haloooooo pa tul po sodnikih bog bogi dej se mal zber fant , če hočeš de bo kj s tebe še ...
Odgovori
0 0
Amor Fati
23. 02. 2026 08.33
Slab igralec, slaba igra, dober igralec, dobra igra. Ne moreš od slabega igralca pričakovati, da bo dobro igral. 🤣
Odgovori
0 0
franc1972slo
23. 02. 2026 08.00
Manj izvajaj tehle cirkuških vložkov in se osredotoči na obrambo.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
